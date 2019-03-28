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Мэр Бердска: Местами в детсадах на 100% обеспечены дети от 3 до 7 лет

Евгений Шестернин признал, что проблемы с местами в садах есть у малышей ясельного возраста. Кроме того, родителям 3-леток могут отказать в очереди. Ждать придется до 1 сентября.

28.03.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Один комментарий
 
Мэр Бердска: Местами в детсадах на 100% обеспечены дети от 3 до 7 лет

Молодые мамы вынуждены брать детей на работу

Обеспокоена отсутствием места в детском саду для внука бабушка и депутат горсовета Елена Белова. Свой вопрос народная избранница адресовала главе города Евгению Шестернину во время слушания его отчета о проделанной работе в 2018 году на депутатском комитете по промышленности вчера, 27 марта.

-Родителям на работу пора выходить — детям три года, а садика нет. В управлении образования не гарантируют место в саду и 1 сентября, когда внуку будет уже 3,6 года. Как быть мамам в такой ситуации, что сказать работодателям? Ведь по закону они должны выйти на работу после трех лет отпуска по уходу за ребенком. А место в саду должны по закону предоставлять не только 1 сентября, — высказалась Елена Викторовна.

Евгений Шестернин сообщил, что согласно статистике дети от 3-х до 7 лет обеспечены местами в детсадах Бердска на 100%. Мэр признал, что, к сожалению, большое количество браков сегодня разваливается. Оставшиеся наедине с детьми и финансовыми проблемами, матери не получают алименты от бывших мужей, сводят концы с концами. У них нет возможности отдавать детей в частные сады. где придется платить по 12 000 рублей. Но и ситуацию с местами ясельных групп государственных детсадов не так просто решить.

— Нужно провести аналитику о необходимости ясельных групп. Полуторогодовалый срок по уходу за ребенком, вызывает проблемы с выходом матери на работу. Это издержки нашего законодательства. Но ответьте на мой вопрос: какого 35 ребенка мы уберем из группы, который еще не пошел в школу 1 сентября, чтобы обеспечить место 3-летке. Цикл поступления детей в детский сад совпадает с датой, когда выпускники садов отправляются в школу. Это замкнутый круг, — ответил на вопрос собеседницы Евгений Шестернин.

Напомним, в 2019 году был издан новый законопроект, внесший несколько поправок в процесс зачисления и распределения детей в детские сады. В соответствии с новым законом, группы постоянного содержания сократят в 1.5 раза, специалисты ДОУ имеют возможность оказывать платные услуги, связанные с присмотром и воспитанием детей до 7 лет на дому, а ясельные группы будут переводить на платную основу, при этом декретное пособие сохранится в независимости от того ходит ли он в садик, или нет. Кроме того, в случае отсутствия мест в детсаде родителям будут отказывать в постановке на очередь в независимости от возраста ребенка, а при получении такого отказа родители имеют право поставить ребенка на очередь в любой другой детсад.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Спасибо вам государь от бердчан. Садиков уже переизбыток. Предприятия закрываются дикими масштабами мастер и к и т.д. Новые не открываются Работающих становится меньше . Мест рабочих нет. Сами с детьми посидим. Нам бы асфальтовое покрытие качественное :-D :-D :-D

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