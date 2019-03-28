Двое пострадали в ДТП: Audi снес бок Honda CR-V с автоледи за рулем на главном перекрестке Бердска

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Заливает стоит водитель Ауди -» потихоньку он поехал». Так потихоньку ,что аж машины на эвакуаторе только могут дальше ехать. А если бы там на свой зелёный пешеходы бы переходили? Гонщик однозначно! Когда вы уже налетаетесь?? Ладно бы в столб ушел — туда тебе и дорога.
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Когда светит солнце то светофора там не видно. У нас в гроде почти все светофоры времён Петра Первого.
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Тем более раз тебе ни черта не видно, то куда лететь-то? У нас по Бердску 40 км/час разрешенная скорость, на 40 так не уделаешь машины, да и успеешь затормозить. Наберут машин малолетки безголовые и начинают по городу летать, пальцы веером и скорость 80 км/час.
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С утра ему солнце в спину светило — тоже помешало? Хорошему танцору…
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светофор как раз и не видно, когда в спину солнце.
Сейчас стекла светофоров грязнятся сильно из-за погоды и солнечный свет когда попадает на такое стекло, реально бывает крайне сложно разглядеть какая секция горит.
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Я по этому перекрестку несколько раз в день езжу. В т.ч. и в это же время и все хорошо вижу, а этот «одаренный» не видит. Пусть пешком ходит — меньше несчастий другим людям принесет.
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Один удалено в 10 утра сегодня, на субаре по улице Лунная, мне чуть не прилетел в лоб, если читаешь пойми ни кто не хочет тебе составить компания на том свете
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Самое приятное, Ауди помятая. Песня раньше такая была
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Все там прекрамно видно было, я же остановилась, а он через пару секунд мимо пролетел. Даже скорость не сбавил.
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