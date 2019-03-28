Двое пострадали в ДТП: Audi снес бок Honda CR-V с автоледи за рулем на главном перекрестке Бердска

Около полудня сегодня, 27 марта, попавшие в аварию на центральном перекрестке Бердска автомобили заблокировали движение по двум улицам. На пересечении улиц Ленина и Первомайской столкнулись Audi и Honda CR-V.

Участники ДТП рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что пострадали двое. Мужчина из «Ауди» жалуется на головную боль и потирает ушибленный лоб со ссадиной. Пожилую женщину из «Хонды» увезла «скорая». По словам очевидцев, видимых травм у нее нет, но пострадавшая была в шоке.

Приехавший на место происшествия аварийный комиссар предложил вызвать сотрудников ГИБДД, поскольку есть пострадавшие. Обе машины придется увозить с дороги эвакуаторами.

Водитель «Ауди» признал свою вину в ДТП: автоледи на «Хонде» двигалась по ул. Первомайской от Вокзальной на зеленый свет, а он, проезжая по ул. Ленина в направлении Красного Сокола, не заметил, какой горит светофор из-за стоявшей машины.

Впрочем, внести ясность поможет видеорегистратор на машине свидетеля, который оставил свои координаты участникам ДТП для «разбора полетов». Он подтвердил, что девушка поехала на зеленый сигнал светофора.

-Мы только тронулись, скорость-то небольшая была, — воспроизвел события водитель «Ауди». — Девушке зеленый загорелся, она и поехала.

Автор видео Анастасия Солодкова