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Двое пострадали в ДТП: Audi снес бок Honda CR-V с автоледи за рулем на главном перекрестке Бердска

Водитель «Ауди» признал свою вину: не заметил красный сигнал светофора. Обе машины могут уехать с места аварии только на эвакуаторе. На перекрестке затор.(ВИДЕО, ФОТО)

28.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 9 коммент.
 
Двое пострадали в ДТП: Audi снес бок Honda CR V с автоледи за рулем на главном перекрестке Бердска

Обе машины серьезно разбиты

Около полудня сегодня, 27 марта, попавшие в аварию на центральном перекрестке Бердска автомобили заблокировали движение по двум улицам. На пересечении улиц Ленина и Первомайской столкнулись Audi и Honda CR-V.

Участники ДТП рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что пострадали двое. Мужчина из «Ауди» жалуется на головную боль и потирает ушибленный лоб со ссадиной. Пожилую женщину из «Хонды» увезла «скорая». По словам очевидцев, видимых травм у нее нет, но пострадавшая была в шоке.

Приехавший на место происшествия аварийный комиссар предложил вызвать сотрудников ГИБДД, поскольку есть пострадавшие. Обе машины придется увозить с дороги эвакуаторами.

Водитель «Ауди» признал свою вину в ДТП: автоледи на «Хонде» двигалась по ул. Первомайской от Вокзальной на зеленый свет, а он, проезжая по ул. Ленина в направлении Красного Сокола, не заметил, какой горит светофор из-за стоявшей машины.

Впрочем, внести ясность поможет видеорегистратор на машине свидетеля, который оставил свои координаты участникам ДТП для «разбора полетов». Он подтвердил, что девушка поехала на зеленый сигнал светофора.

-Мы только тронулись, скорость-то небольшая была, — воспроизвел события водитель «Ауди». — Девушке зеленый загорелся, она и поехала.

Автор видео Анастасия Солодкова

Двое пострадали в ДТП: Audi снес бок Honda CR V с автоледи за рулем на главном перекрестке Бердска

Двое пострадали в ДТП: Audi снес бок Honda CR V с автоледи за рулем на главном перекрестке Бердска

Двое пострадали в ДТП: Audi снес бок Honda CR V с автоледи за рулем на главном перекрестке Бердска

Двое пострадали в ДТП: Audi снес бок Honda CR V с автоледи за рулем на главном перекрестке Бердска


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(9) Комментариев

  1. Зачем

    Заливает стоит водитель Ауди -» потихоньку он поехал». Так потихоньку ,что аж машины на эвакуаторе только могут дальше ехать. А если бы там на свой зелёный пешеходы бы переходили? Гонщик однозначно! Когда вы уже налетаетесь?? Ладно бы в столб ушел — туда тебе и дорога.

    Thumb up 12 Thumb down 2

  2. Аноним

    Когда светит солнце то светофора там не видно. У нас в гроде почти все светофоры времён Петра Первого.

    Thumb up 10 Thumb down 12

    • Упс

      Тем более раз тебе ни черта не видно, то куда лететь-то? У нас по Бердску 40 км/час разрешенная скорость, на 40 так не уделаешь машины, да и успеешь затормозить. Наберут машин малолетки безголовые и начинают по городу летать, пальцы веером и скорость 80 км/час. :-!

      Thumb up 16 Thumb down 1

    • ну ну

      С утра ему солнце в спину светило — тоже помешало? Хорошему танцору…

      Thumb up 11 Thumb down 1

      • a.danilov

        светофор как раз и не видно, когда в спину солнце.
        Сейчас стекла светофоров грязнятся сильно из-за погоды и солнечный свет когда попадает на такое стекло, реально бывает крайне сложно разглядеть какая секция горит.

        Thumb up 6 Thumb down 6

        • Я7

          Я по этому перекрестку несколько раз в день езжу. В т.ч. и в это же время и все хорошо вижу, а этот «одаренный» не видит. Пусть пешком ходит — меньше несчастий другим людям принесет.

          Thumb up 10 Thumb down 1

  3. Аноним

    Один удалено в 10 утра сегодня, на субаре по улице Лунная, мне чуть не прилетел в лоб, если читаешь пойми ни кто не хочет тебе составить компания на том свете

    Thumb up 12 Thumb down 0

  4. Аноним

    Самое приятное, Ауди помятая. Песня раньше такая была

    Thumb up 0 Thumb down 1

  5. Аноним

    Все там прекрамно видно было, я же остановилась, а он через пару секунд мимо пролетел. Даже скорость не сбавил.

    Thumb up 8 Thumb down 1

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