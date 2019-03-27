Стало плохо пассажиру Lufthansa: самолет экстренно сел в Новосибирске

Пассажирский самолет авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Мюнхена в Шанхай, в среду незапланированно сел в Новосибирске в связи с резким ухудшением самочувствия пассажира, сообщил РИА Новости представитель новосибирского аэропорта «Толмачево».

«Самолет произвел посадку по решению экипажа в связи с самочувствием одного из пассажиров», — сообщил собеседник.

В аэропорту уточнили, что в аэропорт к самолету своевременно были вызваны бригады скорой помощи из города Оби и Новосибирска. Пассажир доставлен в одну из больниц Новосибирска. Самолет готовится к вылету в пункт назначения.

Источник: РИА Новости