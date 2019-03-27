«Расшифровать» платежки КБУ требуют жители Бердска

Раздосадованная Елена Петровна обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 27 марта. Женщина возмущена, что теперь в квитанции за ЖКУ она не видит полный расчет платежа.
— Раньше мы платили за коммунальные услуги управляющей компании. Нам давали платежки, в которых все было понятно — сколько кубов мы налили, тариф и итоговую сумму.С января 2019 года наш дом заключил прямые договоры с Комбинатом бытовых услуг, и теперь в квитанциях стоит общая сумма платежа. Как понять, что начисления правильные? В абонентском отделе КБУ телефонный номер всегда занят. Когда нам вернут привычные платежки? Мы хотим, чтобы расшифровка начсиления была вы платежке! — обратилась за помощью в «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка.
Коммерческий директор Комбината бытовых услуг Бердска Семен Лапицкий рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что вся информация о начислении за коммуналку доступна для жителей через личный кабинет. По его словам, некоторые пенсионеры уже освоили приложение. Остальным же это придется сделать, ведь в ближайшее время платежку КБУ не ждет апгрейд.
-В личном кабинете полностью формируется квитанция: потребление, тариф, общая сумма начисления. Те начисления, которые КБУ производит самостоятельно для потребителей с прямыми договорами, домами с непосредственной формой управления и частный сектор — всем доступен личный кабинет. Порядок того как его «открыть», описан на сайте КБУ, — рассказал Семен Юрьевич.
Он отметил, что для получения логина и пароля для личного платежного кабинета, с помощью которого можно передавать показания и оплачивать счета, просматривать детализацию начислений, историю оплат, просматривать и печатать квитанции, нужно предоставить документы, удостоверяющие личность. По словам Семена Лапицкого, это не бюрократическая уловка, а защита персональных данных.
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Как таким можно доверять оплату тем более через карту .
Они же все похитят и будут уже потом говорить как установить антивирус и какие сайты лучше не посещать .
Про домен 3 уровня и бесплатные конструкторы сайтов .
Ой, не верю я этим мракобесам .
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Не все пенсионеры имеют и умеют пользоваться интернетом по своему возрасту, просто так удобней обманывать людей… позор КБУ.
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