«Расшифровать» платежки КБУ требуют жители Бердска

Раздосадованная Елена Петровна обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 27 марта. Женщина возмущена, что теперь в квитанции за ЖКУ она не видит полный расчет платежа.

— Раньше мы платили за коммунальные услуги управляющей компании. Нам давали платежки, в которых все было понятно — сколько кубов мы налили, тариф и итоговую сумму.С января 2019 года наш дом заключил прямые договоры с Комбинатом бытовых услуг, и теперь в квитанциях стоит общая сумма платежа. Как понять, что начисления правильные? В абонентском отделе КБУ телефонный номер всегда занят. Когда нам вернут привычные платежки? Мы хотим, чтобы расшифровка начсиления была вы платежке! — обратилась за помощью в «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка.

Коммерческий директор Комбината бытовых услуг Бердска Семен Лапицкий рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что вся информация о начислении за коммуналку доступна для жителей через личный кабинет. По его словам, некоторые пенсионеры уже освоили приложение. Остальным же это придется сделать, ведь в ближайшее время платежку КБУ не ждет апгрейд.

-В личном кабинете полностью формируется квитанция: потребление, тариф, общая сумма начисления. Те начисления, которые КБУ производит самостоятельно для потребителей с прямыми договорами, домами с непосредственной формой управления и частный сектор — всем доступен личный кабинет. Порядок того как его «открыть», описан на сайте КБУ, — рассказал Семен Юрьевич.

Он отметил, что для получения логина и пароля для личного платежного кабинета, с помощью которого можно передавать показания и оплачивать счета, просматривать детализацию начислений, историю оплат, просматривать и печатать квитанции, нужно предоставить документы, удостоверяющие личность. По словам Семена Лапицкого, это не бюрократическая уловка, а защита персональных данных.