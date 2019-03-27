Разбилась Honda Orthia о стоявший на остановке автобус в Новосибирске. Двое пострадали

В Новосибирске произошло ДТП с участием общественного транспорта, сообщили в среду в управлении МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 27 марта, в 5.40 в Новосибирске на улице Троллейной у дома №85 водитель автомобиля «Хонда Орхия», следовавший со стороны ул. Связистов в направлении ул. 9-й Гвардейской дивизии, совершил столкновение с рейсовым автобусом НефАЗ (маршрут №64), стоявшим на остановке «Автокомбинат» в попутном направлении.

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка «Хонды» (обоим на вид около 40 лет), которые с различными травмами были доставлены в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии, а также личности пострадавших и характер полученных ими травм.