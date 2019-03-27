За драку в эфире выгнал из студии участников шоу Соловьев

Ведущий программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Владимир Соловьев выгнал устроивших потасовку участников передачи.

Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика. После этого Вайнер заявил, что его оппонент врет и грубо оскорбил Степаняна. Эксперт в ответ на это облил Вайнера водой. Возмущенных мужчин разогнали друг от друга.

Тем не менее, Вайнер продолжил выкрикивать оскорбительные слова в адрес Степаняна (в частности, называя его «мерзавцем и гнусью»), после чего Михеев попросил его покинуть студию.

Затем Соловьев заставил удалиться и второго участника конфликта.

«Грэг, нельзя говорить такие слова. < …> Выражаться нельзя. Ну, Араику тоже понятно», — объяснил свой поступок ведущий.

Соловьев также попросил охрану внимательно следить за покинувшими передачу гостями. Подводя итог программы, ведущий объяснил свое решение удалить Вайнера и Степаняна.

«Могут кипеть страсти. Могут быть самые жесткие отношения, но нельзя переходить грань. < …> Когда люди друг друга не слышат, рождаются инциденты. Когда не слышат друг друга народы, рождаются войны», — заключил он.

Российские журналисты регулярно сталкиваются в эфире с хамством и агрессивным поведением гостей. В частности, на прошлой неделе ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин выгнал из эфира раскричавшегося украинского политолога Павла Жовниренко, а в феврале Михеев попросил удалиться журналистку Янину Соколовскую, позволявшую себе личные оскорбления в адрес других участников программы.

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Источник: РИА Новости