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За драку в эфире выгнал из студии участников шоу Соловьев

Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика. Началась потасовка. Ведущему пришлось вызвать охрану.(ВИДЕО)

27.03.2019 Фото: стоп-кадр видео Один комментарий
 
За драку в эфире выгнал из студии участников шоу Соловьев

Потасовка на программе Владимира Соловьева

Ведущий программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Владимир Соловьев выгнал устроивших потасовку участников передачи.

Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика. После этого Вайнер заявил, что его оппонент врет и грубо оскорбил Степаняна. Эксперт в ответ на это облил Вайнера водой. Возмущенных мужчин разогнали друг от друга.

Тем не менее, Вайнер продолжил выкрикивать оскорбительные слова в адрес Степаняна (в частности, называя его «мерзавцем и гнусью»), после чего Михеев попросил его покинуть студию.
Затем Соловьев заставил удалиться и второго участника конфликта.

«Грэг, нельзя говорить такие слова. < …> Выражаться нельзя. Ну, Араику тоже понятно», — объяснил свой поступок ведущий.

Соловьев также попросил охрану внимательно следить за покинувшими передачу гостями. Подводя итог программы, ведущий объяснил свое решение удалить Вайнера и Степаняна.

«Могут кипеть страсти. Могут быть самые жесткие отношения, но нельзя переходить грань. < …> Когда люди друг друга не слышат, рождаются инциденты. Когда не слышат друг друга народы, рождаются войны», — заключил он.

Российские журналисты регулярно сталкиваются в эфире с хамством и агрессивным поведением гостей. В частности, на прошлой неделе ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин выгнал из эфира раскричавшегося украинского политолога Павла Жовниренко, а в феврале Михеев попросил удалиться журналистку Янину Соколовскую, позволявшую себе личные оскорбления в адрес других участников программы.

Видео Россия 1

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Тут главное понимать, что никакие это не «эксперты-политологи», а штатные актёры на зарплате у каналов, на весьма хорошей зарплате, их задача, ежедневно, кочуя из одного пропагандистского шоу в другое, разжигать эмоции и формировать определённую точку зрения у телезрителей, отвлекая от реального положения дел в стране бесконечным бредом про Украину, США и Европу. После эфира, они все вместе сидят, пьют коньяк и ржут над происходящим, а потом едут на другое шоу, где всё повторяется по одному и тому же сценарию, крики, сопли, слюни, мордобой (по желанию). Деньги капают, ненависть разжигается, все довольны. ;)
    Ну, а в целом, государственное российское ТВ достигло невероятного уровня тупости, мерзости и убогости.

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