За драку в эфире выгнал из студии участников шоу Соловьев

Ведущий программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Владимир Соловьев выгнал устроивших потасовку участников передачи.
Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика. После этого Вайнер заявил, что его оппонент врет и грубо оскорбил Степаняна. Эксперт в ответ на это облил Вайнера водой. Возмущенных мужчин разогнали друг от друга.
Тем не менее, Вайнер продолжил выкрикивать оскорбительные слова в адрес Степаняна (в частности, называя его «мерзавцем и гнусью»), после чего Михеев попросил его покинуть студию.
Затем Соловьев заставил удалиться и второго участника конфликта.
«Грэг, нельзя говорить такие слова. < …> Выражаться нельзя. Ну, Араику тоже понятно», — объяснил свой поступок ведущий.
Соловьев также попросил охрану внимательно следить за покинувшими передачу гостями. Подводя итог программы, ведущий объяснил свое решение удалить Вайнера и Степаняна.
«Могут кипеть страсти. Могут быть самые жесткие отношения, но нельзя переходить грань. < …> Когда люди друг друга не слышат, рождаются инциденты. Когда не слышат друг друга народы, рождаются войны», — заключил он.
Российские журналисты регулярно сталкиваются в эфире с хамством и агрессивным поведением гостей. В частности, на прошлой неделе ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин выгнал из эфира раскричавшегося украинского политолога Павла Жовниренко, а в феврале Михеев попросил удалиться журналистку Янину Соколовскую, позволявшую себе личные оскорбления в адрес других участников программы.
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Тут главное понимать, что никакие это не «эксперты-политологи», а штатные актёры на зарплате у каналов, на весьма хорошей зарплате, их задача, ежедневно, кочуя из одного пропагандистского шоу в другое, разжигать эмоции и формировать определённую точку зрения у телезрителей, отвлекая от реального положения дел в стране бесконечным бредом про Украину, США и Европу. После эфира, они все вместе сидят, пьют коньяк и ржут над происходящим, а потом едут на другое шоу, где всё повторяется по одному и тому же сценарию, крики, сопли, слюни, мордобой (по желанию). Деньги капают, ненависть разжигается, все довольны.
Ну, а в целом, государственное российское ТВ достигло невероятного уровня тупости, мерзости и убогости.
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