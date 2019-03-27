Где делают точный анализ ДНК в Новосибирске? Друг сомневается, что сын от него!

Избившего охранника в караоке-баре «Ухо и Медведь» судят в Новосибирске
Убитые дороги: Именем «пятого дня Сталинградской битвы» требуют назвать улицы из-за ям жители Бердска
Снизит тариф на мусор строительство мусорного завода в Бердске
Более 25 000 договоров на вывоз мусора заключили в Бердске
РПЦ: через 30 лет в России не останется русских
Рассмеялись врачи во время доклада о своих зарплатах в Башкирии
Отключат горячую воду на 5 дней в 17 домах, детсаду, школе и колледже Бердска
«Богемскую рапсодию»о Фредди Меркьюри без ЛГБТ-сцен покажут в Китае
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
Побелят и покрасят к 9 мая за 174 тыс. рублей мемориал Славы в Бердске