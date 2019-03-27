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Где делают точный анализ ДНК в Новосибирске? Друг сомневается, что сын от него!

Да и по рассказу друга, жена перед замужеством вела себя очень странно, можно сказать, не он на ней женился!

27.03.2019 Нет комментариев
 
В группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети ВКонтакте написал Владимир Николаевич:

Может, кто знает ? Где в Новосибирске делают ДНК с высокой точностью. Дело в том, что у моего друга 10.02.19 г родился сын, в котором он сильно сомневается, что он от него,так как совсем не похож на него. Да и по рассказу друга, жена перед замужеством вела себя очень странно, можно сказать, не он на ней женился! А она женила его на себе!


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