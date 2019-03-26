Рассмеялись врачи во время доклада о своих зарплатах в Башкирии

Руководитель роддома в Башкирии Альбина Фатыхова отчиталась о заработной плате своих сотрудников перед членом Совета по правам человека Натальей Евдокимовой.

Медики Салаватского городского родильного дома встретили отчёт смехом и аплодисментами.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Фатыхова подчеркнула, что зачитывала данные о средних зарплатах.

«Это средняя зарплата. Высчитывается сто сотрудников, прибавляется зарплата и делится на сто сотрудников. У кого-то меньше, у кого-то больше. Они прекрасно знают, они получают ежемесячно рассчётки. Там все написано, за что они получили, сколько они отработали».

Назвать максимальные и минимальные зарплаты, по которым можно было бы понять, из чего складываются средние показатели, директор центра отказалась. Свою зарплату Фатыхова также не назвала.

«Максимальные и минимальные зарплаты дать не могу, они конфиденциальные, это персональные данные каждого сотрудника. Они охраняются законом. Сотрудник, если захочет, возьмет свою рассчетку и расскажет, а я только со своими сотрудниками могу беседовать. Нет, я не собираюсь называть свою зарплату, это — коммерческая тайна».

Саму реакцию медиков на собрании перед членом СПЧ Фатыхова назвала «выступлением на публику».

«Это их право – выражать свои эмоции. Это же просто, как вам сказать, запланированный сценарий, это же выступление на публику. Им же нужно показать, у них же одна цель».

Как пишут «Аргументы и факты», в декабре 2017 года было заключено концессионное соглашение между правительством республики и компанией «Генус». По условиям договора, Башкирия передала больницу в частные руки на 23 года для оказания медицинских услуг в области акушерства и гинекологии. Взамен инвестор должен провести модернизацию медучреждения. В конце 2018 года медработники стали обращаться с жалобами в инстанции на снижение размера заработной платы, а также лишение льгот.