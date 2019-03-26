Мясник-иностранец дал взятку в 2000 рублей пограничнику за незаконный ввоз мяса в Новосибирскую область

В Новосибирской области расследовано уголовное дело в отношении гражданина, пытавшегося дать взятку должностному лицу, сообщили в региональном управлении МВД сегодня, 26 марта.

Дознавателем Межмуниципального отдела МВД России «Карасукский» завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, обвиняемого в покушении на мелкое взяточничество.

В ходе дознания установлено, что 14 декабря 2018 года в автомобильном пункте пропуска через Государственную границу РФ, расположенном в Карасукском районе Новосибирской области, сотрудник пограничного контроля в ходе досмотровых мероприятий обнаружил в автомобиле мясную продукцию, подлежащую ветеринарному надзору.

Выяснилось, что водитель грузовой машины, являющийся владельцем груза, не имеет соответствующего ветеринарного сертификата. За беспрепятственный провоз мясной продукции через границу он предложил сотруднику пропускного пункта денежное вознаграждение в размере 2000 рублей.

Несмотря на то, что мужчина был предупрежден о противоправности его действий, подозреваемый настаивал на передаче денежных средств. В ходе оперативных мероприятий факт передачи денег был зафиксирован оперативными службами Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Уголовное дело направлено в Карасукский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.