Мусорная фантазия: Каждое утро нужны усилия воли, чтобы пройти мимо контейнеров

В рубрику «Сообщи свою новость» сегодня, 26 марта, написала Яна:

— Мусорная фантазия на ул. Ленина, 32. Каждое утро, с усилием воли проходя мимо этого чудесного места, заставляешь себя думать, что мир все-таки прекрасен. Как? Посмотри!