Мусорная фантазия: Каждое утро нужны усилия воли, чтобы пройти мимо контейнеров

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Запросите график вывоза мусора в УК. Красотнющие пластиковые контейнеры, а главное, что с крышками. МЭР наверное доволен.
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