Страдают бесплодием 4 млн российских мужчин

В Совете Федерации состоялся круглый стол, на котором обсуждалась тема бесплодия современных российских мужчин. По данным Минздрава России, количество мужчин с бесплодием в стране резко возросло за период с 2006 года – его рост составил 80 процентов.

Репродуктивное здоровье мужчин в России удручает истинным положением дел – данное мнение достаточно отчетливо прозвучало на круглом столе.

«Почти 4 миллиона российских мужчин на сегодня бесплодны. Их количество с 2006 года выросло на 80%», — эти цифры были приведены первым заместителем главы Комитета СФ по социальной политике Игорем Каграманяном.

Проблему мужского бесплодия в России эксперт считает не просто актуальной – острейшей. Политиквысказался о том, что для ее решения необходима разработка федеральной программы по сохранению мужского здоровья вкупе со специальной подготовкой врачей-андрологов и созданием центров мужского репродуктивного здоровья.

Конграмян отметил, что российские мужчины живут в среднем 67,5 года — на 10 лет меньше, чем женщины. На 1000 мужчин в возрасте 35 лет приходится 1027 женщин. В связи с алкоголизмом и игнорированием спорта умирает 70 процентов мужчин-россиян трудоспособного возраста.

Мужчины едят мало фруктов и овощей, но при том злоупотребляют солью, алкоголем, табаком и мясом. В 35-40 лет мужчины не занимаются физкультурой или спортом. Об этом заявила директор Центра профилактической медицины Оксана Драпкина.

«Мужчины часто и на 50 процентов преждевременно умирают от хронических неинфекционных заболеваний. Вместо своевременного обращения к врачам они «лечатся» по телефону, спрашивая советы у кого угодно», — сказала Драпкина.

Она высказалась о необходимости принятия мер, которые бы повышали ответственность сильного пола за собственное здоровье.

Источник: medikforum.ru