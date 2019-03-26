Страдают бесплодием 4 млн российских мужчин

В Совете Федерации состоялся круглый стол, на котором обсуждалась тема бесплодия современных российских мужчин. По данным Минздрава России, количество мужчин с бесплодием в стране резко возросло за период с 2006 года – его рост составил 80 процентов.
Репродуктивное здоровье мужчин в России удручает истинным положением дел – данное мнение достаточно отчетливо прозвучало на круглом столе.
«Почти 4 миллиона российских мужчин на сегодня бесплодны. Их количество с 2006 года выросло на 80%», — эти цифры были приведены первым заместителем главы Комитета СФ по социальной политике Игорем Каграманяном.
Проблему мужского бесплодия в России эксперт считает не просто актуальной – острейшей. Политиквысказался о том, что для ее решения необходима разработка федеральной программы по сохранению мужского здоровья вкупе со специальной подготовкой врачей-андрологов и созданием центров мужского репродуктивного здоровья.
Конграмян отметил, что российские мужчины живут в среднем 67,5 года — на 10 лет меньше, чем женщины. На 1000 мужчин в возрасте 35 лет приходится 1027 женщин. В связи с алкоголизмом и игнорированием спорта умирает 70 процентов мужчин-россиян трудоспособного возраста.
Мужчины едят мало фруктов и овощей, но при том злоупотребляют солью, алкоголем, табаком и мясом. В 35-40 лет мужчины не занимаются физкультурой или спортом. Об этом заявила директор Центра профилактической медицины Оксана Драпкина.
«Мужчины часто и на 50 процентов преждевременно умирают от хронических неинфекционных заболеваний. Вместо своевременного обращения к врачам они «лечатся» по телефону, спрашивая советы у кого угодно», — сказала Драпкина.
Она высказалась о необходимости принятия мер, которые бы повышали ответственность сильного пола за собственное здоровье.
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