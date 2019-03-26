Бердск не будет кладбищем: 40 га земли отвели для могил

-Лет через 200 Бердск будет одно кладбище, раньше были дачи, а будет кладбище, — шутили бердчане в горадминистрации на заседании комиссии по подготовке проекта генплана 22 марта.

Начальник управления градостроительства Федор Каравайцев сообщил, что координационный совет администрации Новосибирской области рассмотрел бердский генплан и вынес ряд замечаний и предложений. Они будут отработаны и направлены на согласование.

Региональных чиновников заинтересовал кладбищенский вопрос: как расширять место захоронения и превратится ли бердское кладбище в рамках агломерации в межмуниципальное? Мэр Бердска отметил, что вопрос будет проработан с министерством строительства.

-В областной администрации рассматривался резонный вопрос по части кладбища. Мы как-то эту страницу перелистнули сейчас. Рассматривается и рассматривается. Мы уже с Валерием Георгиевичем (спикером горсовета Бадьным, — прим. ред.) на эту тему говорили, говорили с Голубевым, председателем депутатского комитета, что, ребята, нам вообще-то нужно вопрос поднимать. Вопрос в большей степени будет касаться депутатов. Инвентаризацию кладбища никто не делал. Рекультивация кладбища вообще не предусмотрена. Эксгумацию никто никогда не рассматривал. Строительство колумбарной стены, если будет кремация, тоже никто не рассматривал. Кладбище разрастается. Я перечислил простые моменты, которые в городском хозяйстве должны быть предусмотрены. Но чтобы они были предусмотрены, им нужно пройти через комитеты, пройти вопрос бюджетирования. Второе — нормативно-правовой документ, если за могилой не ухаживают 10-15 лет. Мы что будем так и дальше сами за бюджетные деньги содержать? Это же тема разговора. Делать кладбище межрайонное — это от лукавого, нужно наводить порядок у себя. А они требуют решение сессии, нормативные документы. А мы готовы для этого? — обратился к народным избранникам мэр Бердска Евгений Шестернин.

Депутат Елена Белова отметила, что данный вопрос они ни разу не обсуждали на комитетах горсовета. Шестернин акцентировал: приступать к обсуждению кладбищенского вопроса нужно уже сейчас.

Стабильно умираем

Смерть — неизбежный процесс в жизни каждого человека. Так уж мы устроены. Согласно федеральному закону «О погребении и похоронном деле», каждый человек на пороге в иную жизнь решает — быть ему похороненным в землю или кремированным. Как правило, большинство россиян христиане, поэтому предпочитают, чтобы их тела были погребены согласно библейским канонам — преданы земле.

Но назревает риторический вопросы: хватит ли земли для усопших? Директор Центра муниципальных услуг Игорь Сысоев, который отвечает за городское кладбище, заверил, что земли для захоронения бердчан хватит и мы «вписываемся в норматив».

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и ЖКХ Владимир Захаров, сегодня территория кладбища занимает более 40 гектаров. На публичных слушаниях 1 февраля 2017 года рассматривался вопрос о расширении городского погоста. Тогда еще начальник управления градостроительства Дмитрий Шинкевич сообщал, что к кладбищу планируют присоединить два участка общей сложностью более 13 га. Эта земля расположена недалеко от кирпичного завода, в полях.



Стоит отметить, что размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного города, но согласно главе 7.1.12.«Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг» объекты похоронного назначения классифицируются по классу опасности. Так, кладбища смешанного и традиционного захоронения размером территории более 40 га не допускается.

Кроме того, согласно СанПину устройства и содержания кладбищ, введенному аж в 1977 году, на каждую могилу отводится 5 кв. метров земли. При этом расстояние между могилами по длинным сторонам должно быть не менее одного метра, по коротким — не менее полуметра. В городах, имеющих крематорий , на кладбищах в случаях необходимости должны предусматриваться места для захоронения урн в специальных нишах в ограде кладбища из расчета 1-1,2 кв. метра на одну урну, а для захоронения урн в земле — 2 кв. метра.

Как рассказала руководитель ЗАГСа Бердска Лариса Крокус, с начала 2019 года по сегодняшний день родным усопших выдано 323 справки о смерти бердчан. В течение последних четырех лет смертность в Бердске стабильна. Так, в 2015 году умерло 1 337 человек, в 2016 году — 1 472, в 2017 году — 1 400 бердчан, а в прошлом году в Бердске скончались 1 371 человек.

Где хоронить?

Нынешнее кладбище — четвертое в истории Бердска. Первые два вынужденно затопили во время строительства Новосибирской ГЭС, а последнее захоронение на третьем «старом кладбище», на котором покоится более 4 500 бердчан, состоялось в 1974 году.

В июле 2017 года бердские общественники обращались в управление по государственной охране памятников культуры, истории и архитектуры Новосибирской области с тем, чтобы включить в реестр объектов культурного наследия территории старого кладбища. Но получили отказ. Несмотря на заброшенность кладбища, его продолжают посещать. И не только в родительские дни.

Стоит отметить, что согласно федеральному закону создаваемые, а также существующие места погребения, не подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению органов местного самоуправления в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий.

Старые кладбища сносят через 20 лет после последнего захоронения, когда истечет так называемый кладбищенский период. В отдельных случаях, если кладбище размещено в благоприятных почвенных условиях, этот срок по согласованию с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы может быть уменьшен до 15 лет. Ликвидация могил в этом случае, как правило, производится без вскрытия останков захороненных, путем снятия надгробий.

Освободившаяся территория может быть использована только под скверы, парки или места общественного пользования. Обычно строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается. Но с согласия санитарно-эпидемиологической службы места бывших захоронений могут быть использованы для других целей.

Выбор нового земельного участка для размещения места погребения осуществляется в соответствии с правилами застройки города или иного поселения с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной (жилой) территории. При этом не разрешается устройство кладбищ на территориях первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения, минерального источника, первой зоны округа санитарной охраны курорта, на берегах озер, рек и других поверхностных водных объектов, используемых для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. Новый земельный участок для размещения места погребения выдается органами местного самоуправления.

Вот уже 42 года бердский погост принимает покойных, а вопросами инвентаризации, рекультивации, эксгумации и строительства колумбарной стены, если в Бердске появится кремация, никто не занимался. Возможно, в ближайшее время бердское кладбище значительно изменится, ведь на место захоронения обратила внимание региональная власть.