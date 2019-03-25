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Особенности газобетонных блоков

Характерной особенностью газобетонных блоков являются хорошие эксплуатационные свойства.

25.03.2019 Фото: masterabetona.ru Нет комментариев
 
Особенности газобетонных блоков
Сегодня очень часто для возведения стен домов используются газобетонные блоки. Ячеистый бетон гарантирует хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию. Он отличается хорошей прочностью. Поэтому по долговечности может соперничать с другими строительными материалами. Высококачественный газоблок в Киеве предлагает компания ЕОС.
С помощью газобетонных блоков возведение стен зданий проводится в кратчайшее время. Этот материал легко поддается дополнительной обработке. Его можно пилить, резать, сверлить. Благодаря этому из газоблоков легко формируются арочные проемы и другие конструкции. При монтаже отдельных элементов используется специальный клей. Благодаря этому швы очень тонкие, что исключает возникновение мостиков холода.
Важным эксплуатационным качеством материала является паропроницаемость. Это гарантируется наличием пор, образующихся в процессе изготовления газобетона. Благодаря этому во внутренних помещениях обеспечивается естественная циркуляция воздуха. То есть, минимизируются риски развития вредоносных микроорганизмов и гарантируется благоприятная здоровая атмосфера. По мнению специалистов паропроницаемость газобетона можно сравнить с аналогичным показателем натуральной древесины.
Газобетонные блоки предлагаются производителями в огромном разнообразии форм и размеров. Это значит, что подобрать их можно в соответствии с проектом дома. Газоблоки отличаются огнестойкостью, при их нагревании не выделяется токсических веществ. Газобетон является биологически устойчивым материалом, на нем не развивается плесень и грибок. Кроме этого его не способны повредить грызуны и насекомые.
Но при использовании газоблоков для возведения стен зданий следует помнить о том, что материал очень хорошо впитывает влагу и может разбухать. Как следствие стеновые поверхности могут растрескиваться и расслаиваться. Поэтому важно фасадные поверхности покрывать гидроизоляционным слоем или водоотталкивающими составами.
Проблемы могут возникать и при внутренней отделке, так как поверхность отличается плохой адгезией с другими материалами. Чтобы избежать проблем рекомендуется предварительно проводить грунтовку поверхностей растворами глубокого проникновения, а при нанесении штукатурки рекомендуется использовать армирующую сетку.


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