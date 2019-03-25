Единственным банком, который предлагает свои услуги исключительно в интернете является банк для предпринимателей «Сфера» АО «БКС Банк» . Этот уникальный ресурс использует операционные возможности головного предприятия, которым является крупнейший инвестор Банк БСК. Проект был запущен в 2018 году и популярность его постоянно возрастает в силу высокой надежности и удобства использования. Все без исключения банковские операции проводятся через интернет, но при необходимости решении специфических вопросов предусматривается выезд специалиста.
Для того чтобы открыть расчетный счет в банке «Сфера» необходимо зайти специальный раздел на официальном сайте и отправить заявку. Для этого нужно нажать на кнопку «Открыть счет», после чего необходимо будет ввести номер телефона и подтвердить его. Далее необходимо следовать инструкциям, чтобы заполнить специальную форму.
Через короткое время на связь выйдет сотрудник банка, чтобы завершить процедуру оформление счета. В процессе беседы со специалистом понадобится согласовать встречу с курьером. Кроме этого на электронную почту дополнительно отправляются реквизиты открытого счета. Обязательно нужно будет зайти в интернет банк и загрузить копию всех необходимых документов.
После того как курьер доставит договор и все документы, подтверждающие его открытие, расчетный счет можно начинать использовать. Помимо проведения различных финансовых операций в банке «Сфера» можно воспользоваться удобными дополнительными сервисами. Их подключение всецело зависит от пожеланий руководства компании или частного предпринимателя.
К примеру, имеется возможность подключить валютный контроль, который необходим для тех предпринимателей, которые работают с иностранными партнерами. При этом банк «Сфера» может работать в качестве валютного агента, пока не будет открыт валютный счет. Имеется возможность также получить все необходимые консультации специалистов.
Очень удобными являются корпоративные карты. Они позволяют снимать наличные в любое удобное время. Кредитные карты можно будет использовать в тех случаях, когда другие способы расчета не предусмотрены.
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