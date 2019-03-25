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Заставили уволиться из-за невинного фото в купальнике учительницу из Барнаула

Преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова выложила фото с грамотой после соревнования моржей. Родители заступились за педагога, но это не помогло.(ВИДЕО)

25.03.2019 Фото: стоп-кадр видео Один комментарий
 
Заставили уволиться из за невинного фото в купальнике учительницу из Барнаула

Под давлением Татьяна Кувшинникова ушла из школы

Педагог барнаульской школы № 13 Татьяна Кувшинникова уволилась из-за давления руководства после публикации фотографий в купальнике. Историю рассказали в выпуске программы «Человек и закон» на Первом канале.

В феврале 2019 года преподавателя русского языка и литературы средних классов Татьяну Кувшинникову чуть не уволили из школы за фотографию, которую она сделала во время акции барнаульских моржей в поддержку зимней Универсиады. Родители учеников заступились за педагога и она сохранила место работы, но уже в середине февраля Кувшинникова все-таки подала заявление об увольнении по собственному желанию.

После того, как история прогремела на весь край и за его пределами, давление на учительницу только усилилось, испортились отношения с коллегами. Это и побудило ее уйти из школы.

На федеральном телеканале учительница и член федерации зимнего плавания также показала свои медали за соревнования. «Получается, у учителей не должно быть свободного времени», — говорит Татьяна Кувшинникова.

(смотреть с 44:10)

Источник: altapress.ru


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    идет охота на моржей
    идет охота.
    на ластаногих
    и матерых и моржат.

    Thumb up 0 Thumb down 0

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