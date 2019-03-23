Видео: Гордимся! И требуем переименовать в Бердске ул.Промышленную в Буерачную!

На этой улице Бердска по имени Промышленная куча предприятий.

На этой улице Бердска по имени Промышленная куча предприятий, которые являются большими налогоплательщиками — Ливна, КБУ, Домал, Харменс, по ней ходит маршрутка в Колорлон. Гордимся!

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От редакции:

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