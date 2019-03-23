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Разогнать Министерство культуры предложил лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров

Так же он предложил Госдуме написать на каждой школе «Пушкин — наше не все». (ВИДЕО)

23.03.2019 Фото: ru.wikipedia.org 2 коммент.
 
Разогнать Министерство культуры предложил лидер Ленинграда Сергей Шнуров

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что кроме Александра Пушкина в русской культуре есть и другие поэты

Министерства культуры есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский, вступив в заочную полемику с музыкантом Сергеем Шнуровым, который накануне предложил разогнать его ведомство, пишет Интерфакс.

«В отличие от прозвучавших вчера выступлений отдельных известных деятелей культуры, министерство культуры есть везде. Во всех странах. Он (музыкант Сергей Шнуров — ИФ) не понимает, что говорит. Тяжелее найти страну, где нет министерства культуры, агентства по культуре, департамента по культуре, чем страну, где они есть», — сказал министр в субботу в «Манеже» рамках дискуссии на IV Московском культурном форуме.

Он выразил уверенность, что министры культуры Франции, Италии, Турции, Китая, Великобритании «очень удивились бы, если бы услышали, что их, оказывается, нет».

СМИ сообщали, что в пятницу перед слушаниями, посвященными концепции закона «О культуре» в Госдуме, Шнуров заявил, что считает необходимым «разогнать» Минкультуры.

Так же он заявил, что «Александр Сергеевич Пушкин — наше не все». По его мнению, кроме Александра Пушкина в русской культуре есть и другие поэты.


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Разогнать Министерство культуры предложил лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров Против экс-главы ГИБДД региона Сергея Штельмаха возбудили уголовное дело Антисталинский бойкот КПРФ объявила партия «Яблоко» из-за установки памятника Сталину в Новосибирске

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Разогнать — мало.
    Судить их надо.

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  2. Гость

    Допился!
    Предложил разогнать министерство культуры, а сам распустил (разогнал?!) свою группировку «Ленинград»!
    Концерты мешали бухать? =-O =-O =-O

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