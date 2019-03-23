Разогнать Министерство культуры предложил лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров

Министерства культуры есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский, вступив в заочную полемику с музыкантом Сергеем Шнуровым, который накануне предложил разогнать его ведомство, пишет Интерфакс.

«В отличие от прозвучавших вчера выступлений отдельных известных деятелей культуры, министерство культуры есть везде. Во всех странах. Он (музыкант Сергей Шнуров — ИФ) не понимает, что говорит. Тяжелее найти страну, где нет министерства культуры, агентства по культуре, департамента по культуре, чем страну, где они есть», — сказал министр в субботу в «Манеже» рамках дискуссии на IV Московском культурном форуме.

Он выразил уверенность, что министры культуры Франции, Италии, Турции, Китая, Великобритании «очень удивились бы, если бы услышали, что их, оказывается, нет».

СМИ сообщали, что в пятницу перед слушаниями, посвященными концепции закона «О культуре» в Госдуме, Шнуров заявил, что считает необходимым «разогнать» Минкультуры.

Так же он заявил, что «Александр Сергеевич Пушкин — наше не все». По его мнению, кроме Александра Пушкина в русской культуре есть и другие поэты.