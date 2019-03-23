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Против экс-главы ГИБДД региона Сергея Штельмаха возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Ранее суд установил, что бывший начальник новосибирского управления выдавал удостоверения, позволяющие их владельцам избегать проверок сотрудников ГИБДД.

23.03.2019 Один комментарий
 
Против экс главы ГИБДД региона Сергея Штельмаха возбудили уголовное дело

Сергей Штельмах открывал в Бердске детский автогородок

Уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») возбуждено в отношении бывшего главы ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

«Возбуждено и расследуется дело по статье 286 УК РФ», — сказал собеседник агентства, добавив, что более подробная информация не разглашается в интересах следствия.

Как сообщалось ранее, Штельмах возглавлял областное управление ГИБДД 12 лет, о его увольнении из органов внутренних дел стало известно в конце октября прошлого года. Штельмах обратился в суд с иском к МВД, потребовав восстановить его на службе, но позже скорректировал исковые требования, отказавшись от восстановления, но попросив изменить формулировку приказа с «порочащего честь сотрудника органов внутренних дел проступка» на «выслугу лет», дающую право на получение пенсии.

Суд установил, что бывший начальник новосибирского управления ГИБДД Штельмах выдавал удостоверения, которые позволяли их владельцам избегать проверок сотрудников ГИБДД. Его опрос с использованием полиграфа установил наличие у него корыстной заинтересованности в выдаче таких документов, а также «систематической даче указаний руководителям структурных подразделений ГИБДД не осуществлять проверку их владельцев, а также не привлекать к установленной законом ответственности лиц, задержанных за управление транспортными средствами в состоянии опьянения при предъявлении данных документов».

Центральный суд Новосибирска в декабре отказал в удовлетворении иска. Штельмах решение суда обжаловал, однако суд апелляционной инстанции решение не изменил. Ранее сообщалось, что еще до увольнения Штельмаха следственные органы региона начали в отношении него уголовно-процессуальную проверку, детали которой не разглашались. По итогам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Про эти его подвиги было известно давно, но видно зарвался и решили списать в тираж…

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