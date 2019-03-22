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Угостил конфетами скульптуру аиста председатель общественной палаты РФ по ЖКХ у роддома Бердска

Гость федерального уровня не увидел нарушений в жизни жителей микрорайона Юго-Западного. Пообещал обратиться к Путину за поддержкой города в берегоукреплении. Нашел компромисс с горожанкой по сносу ее частного дома ради новой магистрали.

22.03.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Администрация Бердска 8 коммент.
 
Угостил конфетами скульптуру аиста председатель общественной палаты РФ по ЖКХ у роддома Бердска

Игоря Шпектора прокатили по Обскому водохранилищу

С рабочим визитом 20 марта посетил Бердск председатель комиссии общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, глава города Евгений Шестернин и его замы, а также спикер горсовета Валерий Бадьин и директор бердского КБУ Владимир Воспанчук показали город гостю федерального уровня со всех сторон.

Не стал слушать доклады

Игорь Леонидович не стал слушать доклады местных чиновников, а решил лично «познакомиться» с городскими проблемами. Так, Шпектора прокатили вдоль берегов Обского водохранилища. Он увидел разрушающиеся берега своими глазами и был шокирован зрелищем оголенных труб БЭМЗа.

— Он нас услышал. Отметил, что берега разрушаются и из-за этого сужаются границы города. Сделал акцент на том, что не нужно останавливаться на лозунгах, а действительно решать проблемы — деревья падают в водохранилище, а затем в очистные сооружения города, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска Жанна Шурова, участвующая в экскурсии по городу с Игорем Шпектором.

Председатель профильного комиссии Общественной палаты РФ отметил, что необходимы большие вложения в берегоукрепление. По его словам, эту проблему необходимо решать на федеральном уровне. Пообещал, что возьмет вопрос на контроль и обратится к президенту РФ.

Кроме того, Игорь Шпектор рассмотрел колодец лучевого дренажа на ул Красноармейской и дал положительную оценку водопонижения. Посоветовал местной власти продолжать борьбу с грунтовыми водами, внедряя строительство системы лучевого дренажа.

На улице Красной Сибири чиновнику федерального уровня продемонстрировали результаты эксперимента по обработке асфальтового покрытия укрепляющим составом. Он тут же позвонил в Москву руководителю Росавтодор России с советом взять во внимание эксперимент и даже организовать поддержку Бердску.

-В прошлом году ради эксперимента часть улицы обработали укрепляющим составом. Так вот сегодня на необработанной части дороги появились ямки и разрушения. На экспериментальной — ровный слой дорожного полотна, — поделилась Жанна Шурова.

Игорь Шпектор прервал доклад директора управляющей компании дома № 19 Микрорайона Северного о реализации программы энергоэффективного капитального ремонта, а отправился проверять ее эффективность.

-Мы осмотрели энергосберегающий узел. И убедились, что люди экономят 20%, а где то и выше. Данные, конечно впечатляют – это большая экономия, — резюмировал чиновник, прогулявшись по подъездам дома.

В рамках встречи директор Управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова выступила перед Игорем Шпектором с предложениями по строительству новых водозаборных сооружений в Бердске, а Владимир Воспанчук предложит варианты ремонта аварийного канализационного коллектора по улицам Ушакова и Лелюха.

Конфеты аистам

Не остался в стороне и проект «Мое Солнышко» у городского роддома, реализованный за счет желания и вложений бердчан. Новый сквер и скульптура с семейством аистов впечатлили Игоря Леонидовича.

-При всей строгости и четкости ума, он был поражен и обрадовался тому, что мы сделали. Мы показали подарочный набор «Мое Солнышко»- для него это было неким открытием. Он вспомнил, как будучи главой Воркуты, дарил в юбилейный дату города японские часы рожденным в этот день мальчикам и девочкам, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Шурова.

Игорь Шпектор помахал рукой роженицам, а после, подойдя к скульптуре аистов, отметил, что возле нее «чувствуется спокойствие». На прощание с символом семьи, он оставил аистятам конфеты, предположив, что это может стать доброй традицией.

Не сносить дома просили Шпектора бердчане

На общем совещании, организованном в местной организации Всероссийского общества инвалидов собралось немало людей — власть Бердска, представители правительства Новосибирской области, министры и горожане встретились, чтобы подвести итоги визита чиновника в Бердск.

Игорь Шпектор отметил, что «ехал в Бердск с другим настроением», но рад, что город оставил приятные впечатления.

Депутат горсовета Николай Сычев обратился к председателю профильной комиссии Общественной палаты с просьбой разрешить ситуацию в микрорайоне Юго-Западном. По его словам, на микрорайон необходимо распространить 131 ФЗ. Однако Шпектор не увидел в ситуации ничего не законного. Такие выводы он сделал после того, как получил ответы на свои вопросы от Николая Федоровича. Гость федерального уровня предположил, что жителям микрорайона созданы благоприятные условия — они получают прописку с короткими адресами, живут в Бердске и имеют право вести личное подсобное хозяйство.

К гостю обратилась и жительница Бердска, чей дом, согласно новому генплану, попадает под снос. Она попросила не сносить ее родовое гнездо, при этом отказалась от компенсации в виде выкупной рыночной цены в случае сноса дома.

Игорь Леонидович поинтересовался у бердчанки, готова ли она вступать в диалог с местной властью и на какой компромисс готова пойти. Как выяснилось, женщина уступит свою землю ради строительства дороги при условии, что в черте города местная власть построит ей точно такой же дом. Вопрос был исчерпан.

Стоит отметить, что председатель комиссии общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор впервые посетил Бердск.


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(8) Комментариев

  1. Новый мэр

    Приехал,уехал.А нам здесь жить

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  2. Аноним

    как же все великолепно в глазах чиновников!
    а народ с жиру бесится и всегда всем не доволен…

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  3. Аноним

    Он скульптуру с могилой перепутал .

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  4. Аноним

    Наивная бердчанка, готова пойти на компромисс и уступить свою землю, если власть построит такой же дом в черте города. Например земля между свалкой и железной дорогой тоже в черте города.
    Ерунда это, приехал чиновник, поговорил, завтра уехал и забыл. Никому мы кроме себя не нужны.

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