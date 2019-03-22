Забил до смерти деревянным черенком в Новый год сожительницу мужчина в Новосибирской области
Клоун Шпулька: Детство в больнице никто не отменял!
Взорвался химический завод по производству пестицидов в Китае
Нацпроекты лягут в основу транспортного форума в Новосибирской области
Улетел в кювет в тройном ДТП Ford у Поклонного креста в Бердске
Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Чаще брать кредитные карты в банках стали россияне
Штрафы за «пьяное» вождение не повлияют на цену ОСАГО
Отложит 21 913 рублей на «черный» день мать троих детей из Бердска
Выступил против притеснения русского языка кандидат в президенты Украины актер Зеленский