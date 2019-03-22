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Взорвался химический завод по производству пестицидов в Китае

Взрывная волна выбила окна близлежащих жилых домов и школы. Учащиеся и местные жители получили ранения в результате разлета осколков.

22.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Взорвался химический завод по производству пестицидов в Китае

Число погибших увеличилось до 47 человек

Число жертв взрыва на заводе по производству пестицидов в китайском городе Яньчэне (провинция ​Цзянсу на востоке страны) увеличилось до 44. Ранее было известно о шести погибших. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Еще 90 человек, как отмечает агентство, получили ранения различной степени тяжести. Из них 32 человека находятся в критическом состоянии.

Взрыв на химическом заводе Chenjiagang Tianjiayi, который производит пестициды, произошел 21 марта. Взрывная волна выбила окна близлежащих жилых домов и школы. Учащиеся и местные жители получили ранения в результате разлета осколков. Также сообщалось о том, что десятки автомобилей, припаркованных поблизости, были серьезно повреждены.

Завод по производству удобрений Chenjiagang Tianjiayi был открыт в Яньчэне в 2007 году. Издание South China Morning Post сообщило, что с владельцев завода ранее неоднократно взыскивали штрафы за негативное воздействие на окружающую среду.

Источник: РБК


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