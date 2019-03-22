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Нацпроекты лягут в основу транспортного форума в Новосибирской области

На форуме «TransSiberia/Translogistica» будут работать 10 секций, посвященных воздушному, железнодорожному, внутреннему водному, пассажирскому транспорту, легковому такси, транспортно-логистическому комплексу.

22.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Нацпроекты лягут в основу транспортного форума в Новосибирской области

Форум в регионе пройдет с 22 по 25 мая

10 тематических секций будут организованы для участников VIII Международного Сибирского транспортного форума, который с 22 по 25 мая 2019 года пройдет в Новосибирской области. В основу повестки каждой из секций будут положены задачи национальных проектов, масштабная реализация которых началась в регионе и в стране в целом с этого года.

Вопросы подготовки и проведения форума были рассмотрены на заседании членов экспертного совета и рабочей группы, которое провел первый заместитель председателя правительства региона Владимир Знатков. Он отметил, что основной темой всех обсуждений на форуме, несмотря на проблематику, должно стать выполнение национальных проектов, реализуемых в России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

На форуме будут работать 10 секций, посвященных воздушному, железнодорожному, внутреннему водному, пассажирскому транспорту, легковому такси, транспортно-логистическому комплексу, безопасности дорожного движения, дорожно-строительному комплексу, безопасности населения на транспорте, науке, образованию и кадрам. Организаторы каждой секции на заседании доложили об их подготовке. Тема пленарного заседания и состав спикеров еще определяются.

Кроме того, пройдут кубок губернатора Новосибирской области по дрифту и выставка транспортно-логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники TransSiberia/Translogistica. Владимир Знатков подчеркнул, что важно качественно наполнить выставку для того, чтобы она стала действительно интересной, полезной и содержательной. Он также обратил внимание городских властей на то, что к началу форума необходимо привести улицы областного центра в порядок.

Напомним, что Андрей Травников 5 февраля 2019 года подписал распоряжение правительства Новосибирской области № 37-рп «О проведении VIII Международного Сибирского транспортного форума и специализированной выставки транспортно-логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники TransSiberia/Translogistica».

Желающие принять участие в форуме уже могут зарегистрироваться.


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