«Позорищем» назвал Зюганов отказ ЦИКа передать мандат Грудинину

Ранее ЦИК отказал бизнесмену в передаче ему мандата депутата Госдумы от КПРФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает «позорищем» ситуацию, при которой Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказывается передавать мандат депутата Госдумы бизнесмену Павлу Грудинину.
— Все это, конечно, позорище, которое перечеркивает даже элементарные завоевания, которые были достигнуты страной,— сказал господин Зюганов (цитата по газете «Ведомости»).
По мнению главы КПРФ, Россия вернулась к «худшим временам 1990-х годов».
-Сидят два-три человека в администрации президента, пальцем тычут всем, в том числе и ЦИКу. Он берет под козырек и начинает заниматься инсинуацией,— добавил лидер партии.
Ранее ЦИК отказал бизнесмену Павлу Грудинину в передаче ему мандата депутата Госдумы от КПРФ, освободившегося после кончины академика Жореса Алферова, из-за зарубежных активов.
-Тогда он предоставил нам справку о том, что ничего такого не имеет, не хранит и вообще чист как ангел. ЦИК не имел возможности проверить это и зарегистрировал его. Но мы обратились в Федеральную налоговую службу и получили информацию о нескольких его зарубежных счетах. Они были закрыты значительно за сроками, допустимыми законом. Кроме того, он является владельцем компании в Белизе,— заявил зампред ЦИКа Николай Булаев.
Теперь ЦИК намерена передать мандат депутату заксобрания Красноярского края Петру Медведеву.
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