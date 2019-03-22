Серия магнитных бурь ударит по жителям Бердска

Магнитную бурю в ночь с 23 на 24 марта спрогнозировали в Бердске ученые из лаборатории рентгеновской лаборатории солнца ФИАН. Буря достигнет уровня G1 — то есть будет слабой. Но тем, на кого влияют магнитные бури, стоит подготовиться — атака продлится 24, 27 и 28 марта.

В результате вспышек на Солнце в космическое пространство выбрасывается огромное количество вещества (в основном протонов и электронов), часть которого, двигаясь со скоростью 400–1000 км/с, за один – два дня достигает земной атмосферы. Магнитное поле Земли захватывает из космического пространства заряженные частицы. Слишком сильный поток частиц возмущает магнитное поле планеты, из-за чего быстро и сильно изменяются характеристики магнитного поля.

Таким образом, геомагнитная буря – это быстрые и сильные изменения в магнитном поле Земли, возникающие в периоды повышенной солнечной активности.

Магнитные бури часто сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, апатией, перепадами давления. Ученые объясняют это так: при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.Они опасны в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время солнечных бурь.

Негативному воздействию магнитных бурь подвержены по разным данным от 50 до 75% населения Земли. При этом момент начала стрессовой реакции может сдвигаться относительно начала бури на разные сроки для различных бурь и для конкретного человека. Многие люди начинают реагировать не на сами магнитные бури, а за 1-2 дня до них, то есть в момент вспышек на самом Солнце.

Также замечено, что до 50% населения планеты способны к адаптации — уменьшению до нуля реакции на подряд идущие друг за другом несколько магнитных бурь с интервалом 6‑7 дней, и что молодые люди практически не ощущают воздействия магнитных бурь.

Стоит отметить, что самый сильный пик активности Солнца пришелся на 2001-2002 годы, когда солнечные ветры исходили с поверхности нашего светила почти постоянно. Тогда же специалисты отмечали и крайне неблагоприятные последствия активности и для нашей планеты – электронное оборудование давало сбои, спутники на орбите работали с ошибками.

Самая мощная за всю историю наблюдательной астрономии вспышка произошла 4 ноября 2003 года. Ее энергии, как показали расчеты, могло хватить для снабжения электричеством такого города, как Москва, в течение 200 млн. лет.



Справка:

Геомагнитные бури – возмущение магнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток, вызванное поступлением в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны. Геомагнитные бури происходят в основном в средних и низких широтах Земли.