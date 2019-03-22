КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1-ю квартиру
Продам 1-ую квартиру в самом центре г. Бердска!
Продам 1-ю квартиру УП в центре
продам
продам
Продам 1 комн. кв-ру
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Театральный вагон запустят в метро Новосибирска

Серия магнитных бурь ударит по жителям Бердска

Материнский капитал могут вернуть в 2021 году в России

Гораздо дольше работают в Севастополе, чем в Новосибирской области

Клонированный гибрид собаки и волка станет полицейской ищейкой в Китае

Первая очередь: Детям учителей разрешат учиться в одной школе с родителями

Пакетик с 200 граммами мусора для Медведева выбросила пенсионерка из Бердска

Розыск «Лиза Алерт»: Сотни людей искали 9-летнего мальчика в Новосибирске

Свидетель: Разобраться с вымогательством, а не «простить» долг за воду в 170 млн рублей просил мэр Бердска

Подозреваемым в убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска суд продлил арест на месяц

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Серия магнитных бурь ударит по жителям Бердска

Солнечные ветры опасны в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время солнечных бурь.

22.03.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Pixebay Нет комментариев
 
Серия магнитных бурь ударит по жителям Бердска

На Земле начнется магнитная буря, спровоцированная выбросом плазмы на Солнце

Магнитную бурю в ночь с 23 на 24 марта спрогнозировали в Бердске ученые из лаборатории рентгеновской лаборатории солнца ФИАН. Буря достигнет уровня G1 — то есть будет слабой. Но тем, на кого влияют магнитные бури, стоит подготовиться — атака продлится 24, 27 и 28 марта.

В результате вспышек на Солнце в космическое пространство выбрасывается огромное количество вещества (в основном протонов и электронов), часть которого, двигаясь со скоростью 400–1000 км/с, за один – два дня достигает земной атмосферы. Магнитное поле Земли захватывает из космического пространства заряженные частицы. Слишком сильный поток частиц возмущает магнитное поле планеты, из-за чего быстро и сильно изменяются характеристики магнитного поля.
Таким образом, геомагнитная буря – это быстрые и сильные изменения в магнитном поле Земли, возникающие в периоды повышенной солнечной активности.

Магнитные бури часто сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, апатией, перепадами давления. Ученые объясняют это так: при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.Они опасны в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время солнечных бурь.

Негативному воздействию магнитных бурь подвержены по разным данным от 50 до 75% населения Земли. При этом момент начала стрессовой реакции может сдвигаться относительно начала бури на разные сроки для различных бурь и для конкретного человека. Многие люди начинают реагировать не на сами магнитные бури, а за 1-2 дня до них, то есть  в момент вспышек на самом Солнце.

Также замечено, что до 50% населения планеты способны к адаптации —  уменьшению до нуля реакции на подряд идущие друг за другом несколько магнитных бурь с интервалом 6‑7 дней, и что молодые люди практически не ощущают воздействия магнитных бурь.

Стоит отметить, что самый сильный пик активности Солнца пришелся на 2001-2002 годы, когда солнечные ветры исходили с поверхности нашего светила почти постоянно. Тогда же специалисты отмечали и крайне неблагоприятные последствия активности и для нашей планеты – электронное оборудование давало сбои, спутники на орбите работали с ошибками.

Самая мощная за всю историю наблюдательной астрономии вспышка произошла 4 ноября 2003 года. Ее энергии, как показали расчеты, могло хватить для снабжения электричеством такого города, как Москва, в течение 200 млн. лет.

Справка:

Геомагнитные бури – возмущение магнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток, вызванное поступлением в окрестности Земли возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной волны. Геомагнитные бури происходят в основном в средних и низких широтах Земли.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Театральный вагон запустят в метро Новосибирска Проект капремонта ул. Черёмушной и Боровой за 2,7 млн рублей заказали в Бердске Серия магнитных бурь ударит по жителям Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика