КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1-ю квартиру
Продам 1-ую квартиру в самом центре г. Бердска!
Продам 1-ю квартиру УП в центре
продам
продам
Продам 1 комн. кв-ру
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

80% россиян признали такси безопасным видом транспорта

Бесплатно провезут школьников в автобусах в дни весенних каникул в Бердске

«Позорищем» назвал Зюганов отказ ЦИКа передать мандат Грудинину

Пьянству бой: С 21 года начнут продавать алкоголь в России

На пикете против «мусорной» реформы агитируют коммунисты Бердска

Мошенничество: Украли 41 млн рублей потребителей УК в р.п. Линеве и Искитиме

Горячую воду на пять дней отключат в 8 домах и детском саду Бердска

Одиноких стариков приютили 36 семей в Новосибирской области

Число бедных людей не увеличивается в России

Вакантное место начальника УКСа займет по конкурсу новый чиновник в Бердске

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Мусорный тариф могут уменьшить в Бердске

В сентябре, когда можно будет проанализировать данные по вывозу и переработке мусора, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области вернутся к обсуждению вопроса о дифференциации тарифа для муниципальных образований.

22.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Мусорный тариф могут уменьшить в Бердске

С 1 января тариф на мусор вырос до 92,42 рублей

20 марта на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам депутаты рассмотрели вопрос «О дифференциации тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по муниципальным образованиям Новосибирской области».

Как отметил председатель комитета Евгений Покровский, депутаты получили из районов области множество нареканий. Жители сел и деревень считают, что они слишком много платят за вывоз мусора и что тариф на услуги регоператора для сельских жителей нужно снизить. Например, для некоторых селян расходы на вывоз мусора выросли вдвое, по сравнению с тарифами, действовавшими до 1 января 2019 года. Опять же весьма логично, что житель небольшой деревни чисто физически не производит столько мусора, сколько житель мегаполиса. Именно поэтому этот вопрос и был вынесен на обсуждение на заседании комитета.

С докладом выступил руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров. В частности, он отметил, что обращение с твердыми коммунальными отходами регулируется федеральным законодательством, а в нашем регионе установлен единый тариф. Однако, по закону этот тариф может быть дифференцирован по муниципальным образованиям. Для этого региональный оператор должен вести отдельный учет всего собранного мусора в каждом муниципальном образовании, а также учитывать объемы переработки на каждом конкретном полигоне.

По данным Гарея Асмодьярова, 86,5 процента в расходах регоператора составляет статья на транспортировку отходов, 11,4 процента — переработка мусора и содержание полигонов, еще 3 процента — сбытовые расходы регоператора. Руководитель областного департамента по тарифам рассказал, что был изучен опыт других регионов России. Зачастую область или край делят на зоны, где и действуют различные тарифы. Причем, каждую зону в таком случае обслуживают разные операторы. «Условно говоря, в Красноярске сформировано несколько зон, допустим, пять, и по каждой зоне есть пять тарифов, — объяснил Гарей Асмодьяров. — И при этом тариф привязан к зоне деятельности конкретного регионального оператора. Внутри зоны действия регионального оператора таких дифференциаций на сегодняшний день нет».

Председатель комитета Евгений Покровский заметил, что перед заседанием комитета депутаты больше часа обсуждали эту проблему. Он напомнил, что в ближайшее время в Госдуме должно быть принято решение, которое уберет расходы по НДС из тарифа на вывоз мусора. В итоге жители области будут платить 77 рублей в месяц, а не 93, как ранее. По словам Евгения Покровского, без детального анализа ситуации, расчетов по расходам регионального оператора просто не обойтись. А чтобы полученные данные были достоверны, должно пройти не менее полугода с 1 января 2019 года, когда наша область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

— Сейчас депутаты подробно занимаются изучением этого вопроса, оценивают то, что происходит в других регионах: в Красноярском крае, Томской области, изучают опыт наших соседей, — отметил Евгений Покровский.

Как заявил министр строительства Денис Архипов, создана комиссия аналитиков, которые ведут оценку ситуации, изучают вопросы всесторонне. Это касается и транспорта, и удаленности населенных пунктов и полигонов, и дифференциации — возможного снижения тарифов в отдаленных районах, по сравнению с близлежащими. А также возможной дифференциации тарифов для физических и юридических лиц.

Все эти варианты будут рассматриваться и изучаться. Мы прекрасно понимаем, что обращение с отходами регламентировано федеральным законом, но вносить какие-либо изменения и дополнения мы вправе на региональном уровне. Это подтвердил и Гарей Асмодьяров, возглавляющий департамент по тарифам. Решение мы приняли следующее: итоги аналитической работы, проделанной областным министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, будут рассмотрены в сентябре на заседании нашего комитета. А в октябре мы вынесем этот вопрос на сессию Законодательного собрания, где уже могут быть приняты какие-то решения, которые позволят снизить нагрузку по тарифам на жителей области».

Источник: Заксобрание Новосибирской области


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Мусорная реформа

Последние новости:
80% россиян признали такси безопасным видом транспорта Голосуем за бердчан — претендентов на «Премию ЗОЖ»! Бесплатно провезут школьников в автобусах в дни весенних каникул в Бердске

(3) Комментариев

  1. Аноним

    «Мусорный тариф могут уменьшить в Бердске»

    Земляне, могут полететь на Марс….. ;)

    Thumb up 5 Thumb down 0

  2. Новый мэр

    Моё мнение. Протянут этот год,в видимости решение мусорной реформы, к концу года примут решение, о снижении тарифа, но с нового года его поднимут, а по факту так же и останется 92 руб. Примерно как с возрастом пенсионным у женщин было 63 стало 60 :-D

    Thumb up 4 Thumb down 0

  3. Николай

    Делу всегда вредили слова паразиты «могут», «надо», возможно «» и др. Иногда наблюдается такая метаморфоза, когда человек идёт в депутаты различного уровня, теряет личностные качества, такие как честность, ответственность за свои действия, совесть, подчиняясь партийной дисциплине голосует за заведомо ущербные решения и тд. Эти тарифы даже не логичны. Например, поставить два контейнера на 3 многоквартирных дома по факту стоят более 200000руб в месяц, хотя стоимость этой процедуры надо разделить на количество квартир по арифметике 3 класса (посчитала моя внучка 2 класс). Кто-то создал «филькину грамоту» мусорный тариф, а депутаты тупо внедрили и » дубиной » ударили по карману горожан! Президент РФ как-то выразился:»По закону вроде всё правильно, а по факту идиотизм! » Когда нарастает протест, поступил окрик премьера, решили, депутаты разобраться и через несколько лет уменьшить немного тариф. А куда им спешить? Они люди не входят в число бедных, многие имеют бизнес, дети выросли и тд.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика