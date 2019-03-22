«Мусорный тариф могут уменьшить в Бердске»

20 марта на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам депутаты рассмотрели вопрос «О дифференциации тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по муниципальным образованиям Новосибирской области».

Как отметил председатель комитета Евгений Покровский, депутаты получили из районов области множество нареканий. Жители сел и деревень считают, что они слишком много платят за вывоз мусора и что тариф на услуги регоператора для сельских жителей нужно снизить. Например, для некоторых селян расходы на вывоз мусора выросли вдвое, по сравнению с тарифами, действовавшими до 1 января 2019 года. Опять же весьма логично, что житель небольшой деревни чисто физически не производит столько мусора, сколько житель мегаполиса. Именно поэтому этот вопрос и был вынесен на обсуждение на заседании комитета.

С докладом выступил руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров. В частности, он отметил, что обращение с твердыми коммунальными отходами регулируется федеральным законодательством, а в нашем регионе установлен единый тариф. Однако, по закону этот тариф может быть дифференцирован по муниципальным образованиям. Для этого региональный оператор должен вести отдельный учет всего собранного мусора в каждом муниципальном образовании, а также учитывать объемы переработки на каждом конкретном полигоне.

По данным Гарея Асмодьярова, 86,5 процента в расходах регоператора составляет статья на транспортировку отходов, 11,4 процента — переработка мусора и содержание полигонов, еще 3 процента — сбытовые расходы регоператора. Руководитель областного департамента по тарифам рассказал, что был изучен опыт других регионов России. Зачастую область или край делят на зоны, где и действуют различные тарифы. Причем, каждую зону в таком случае обслуживают разные операторы. «Условно говоря, в Красноярске сформировано несколько зон, допустим, пять, и по каждой зоне есть пять тарифов, — объяснил Гарей Асмодьяров. — И при этом тариф привязан к зоне деятельности конкретного регионального оператора. Внутри зоны действия регионального оператора таких дифференциаций на сегодняшний день нет».

Председатель комитета Евгений Покровский заметил, что перед заседанием комитета депутаты больше часа обсуждали эту проблему. Он напомнил, что в ближайшее время в Госдуме должно быть принято решение, которое уберет расходы по НДС из тарифа на вывоз мусора. В итоге жители области будут платить 77 рублей в месяц, а не 93, как ранее. По словам Евгения Покровского, без детального анализа ситуации, расчетов по расходам регионального оператора просто не обойтись. А чтобы полученные данные были достоверны, должно пройти не менее полугода с 1 января 2019 года, когда наша область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

— Сейчас депутаты подробно занимаются изучением этого вопроса, оценивают то, что происходит в других регионах: в Красноярском крае, Томской области, изучают опыт наших соседей, — отметил Евгений Покровский.

Как заявил министр строительства Денис Архипов, создана комиссия аналитиков, которые ведут оценку ситуации, изучают вопросы всесторонне. Это касается и транспорта, и удаленности населенных пунктов и полигонов, и дифференциации — возможного снижения тарифов в отдаленных районах, по сравнению с близлежащими. А также возможной дифференциации тарифов для физических и юридических лиц.

Все эти варианты будут рассматриваться и изучаться. Мы прекрасно понимаем, что обращение с отходами регламентировано федеральным законом, но вносить какие-либо изменения и дополнения мы вправе на региональном уровне. Это подтвердил и Гарей Асмодьяров, возглавляющий департамент по тарифам. Решение мы приняли следующее: итоги аналитической работы, проделанной областным министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, будут рассмотрены в сентябре на заседании нашего комитета. А в октябре мы вынесем этот вопрос на сессию Законодательного собрания, где уже могут быть приняты какие-то решения, которые позволят снизить нагрузку по тарифам на жителей области».

Источник: Заксобрание Новосибирской области