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Винтовки и полуавтоматы запретили в Новой Зеландии

Такое решение власть приняла через 72 часа после теракта в мечети Крайстчерче. Параллельно меняются требования к лицензиям, дающим право владеть полуавтоматическим оружием.

22.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Винтовки и полуавтоматы запретили в Новой Зеландии

Окончательные поправки в законодательство примут в ходе ближайших парламентских заседаний

Власти Новой Зеландии ввели запрет на полуавтоматическое боевое оружие и штурмовые винтовки на территории страны, сообщается на сайте правительства.

-Кабинет сошелся на необходимости изменить законодательство на встрече в понедельник, через 72 часа после ужасающего теракта в Крайстчерче, — приводятся в пресс-релизе слова премьер-министра Джасинды Ардер.

Запрет распространится на комплектующие, а также на магазины для патронов повышенной емкости. По словам министра полиции страны Стюарта Нэша, вероятно, будут сделаны некоторые исключения для полиции и сил безопасности. Кроме того, будет рассмотрена возможность использования такого оружия в рамках крупных спортивных соревнований.

Параллельно меняются требования к лицензиям, дающим право владеть полуавтоматическим оружием.

-Мы вводим переходные меры для владельцев, чтобы они сдавали свое оружие полиции, где оно будет храниться до того, как будут объявлены условия его выкупа. Кроме того, полиция продолжает принимать оружие, которое будет направлено на уничтожение, — рассказал Нэш.

Окончательные поправки в законодательство примут в ходе ближайших парламентских заседаний.

Атака на мечети в Новой Зеландии

Пятнадцатого марта вооруженные люди устроили стрельбу в двух мечетях Крайстчерча. По последним данным, погибли 50 человек, еще столько же пострадали.

Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом и худшим днем в истории страны. Один из нападавших, 28-летний Брентон Таррант, вел в соцсетях трансляцию атаки. Сейчас он находится под стражей.

Источник: РИА Новости


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