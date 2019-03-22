Первая очередь: Детям учителей разрешат учиться в одной школе с родителями

Депутаты Государственной думы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить детям учителей право первоочередного приема в первый класс школ, где они работают. Документ опубликован в думской электронной базе.

-Законопроектом предлагается предоставить детям педагогических работников (включая усыновленных, а также пасынков и падчериц) первоочередное право быть принятыми на обучение по образовательным программам начального общего образования в образовательные организации, в которых работают их родители, — говорится в пояснительной записке.

Также законопроектом предлагается установить первоочередное право младших детей в семьях с тремя и более детьми быть принятыми на обучение в первый класс школ, где обучаются их братья и сестры.

-При этом в случае если старшие дети в многодетных семьях обучаются в разных образовательных организациях, заявление о приеме младших детей на обучение по образовательным программам начального общего образования допускается подавать только в одну образовательную организацию по выбору поступающего и (или) его родителей (законных представителей), — уточняется в материале.

Для того, чтобы избежать массового перевода детей, которые уже обучаются в начальной школе, документом предлагается распространять предлагаемые нормы только для приема в первый класс.

Источник: mskagency.ru