Первая очередь: Детям учителей разрешат учиться в одной школе с родителями

Право на первую очередь появится и у младших детей в семьях с тремя и более детьми
Депутаты Государственной думы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить детям учителей право первоочередного приема в первый класс школ, где они работают. Документ опубликован в думской электронной базе.
-Законопроектом предлагается предоставить детям педагогических работников (включая усыновленных, а также пасынков и падчериц) первоочередное право быть принятыми на обучение по образовательным программам начального общего образования в образовательные организации, в которых работают их родители, — говорится в пояснительной записке.
Также законопроектом предлагается установить первоочередное право младших детей в семьях с тремя и более детьми быть принятыми на обучение в первый класс школ, где обучаются их братья и сестры.
-При этом в случае если старшие дети в многодетных семьях обучаются в разных образовательных организациях, заявление о приеме младших детей на обучение по образовательным программам начального общего образования допускается подавать только в одну образовательную организацию по выбору поступающего и (или) его родителей (законных представителей), — уточняется в материале.
Для того, чтобы избежать массового перевода детей, которые уже обучаются в начальной школе, документом предлагается распространять предлагаемые нормы только для приема в первый класс.
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