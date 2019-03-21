Антисанитарию создают киоски рядом с остановками в Бердске

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А в магазине ?
Это я сфотографировал в центре Бердска в одном зеленом магазине .
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Обратите внимание на цену ))
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