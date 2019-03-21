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Антисанитарию создают киоски рядом с остановками в Бердске

Мэр Евгений Шестернин возмущен тем, что владельцы павильонов выставляют ящики с товаром прямо на тротуары.

21.03.2019 Автор: Галина Панчева Один комментарий
 
Антисанитарию создают киоски рядом с остановками в Бердске

Торговцы зачастую выставляют товар прямо на землю

На беспорядок возле киоска рядом с остановкой «Микрорайон Белокаменный» пожаловались жители Бердска.

Дежурный по городу в минувшее воскресенье проверил остановку «Микрорайон Белокаменный». По словам дежурного, к остановочной платформе замечаний не было, но находящийся рядом киоск находился в неопрятном состоянии. Дежурный передал информацию в отдел промышленности и торговли, и специалисты связались с индивидуальным предпринимателем. Торговый объект привели в порядок, отметил дежурный.

— Становится, к сожалению, нормой, когда владельцы киосков считают, что они могут выставлять свою продукцию на тротуар, перекрывая его ящиками с фруктами и так далее. У нас либо павильон существует, либо киоск. Весь товар должен находиться внутри, а никак не снаружи. Если он находится снаружи, создавая неопрятный вид, нарушаются условия арендных отношений. Значит, актируйте, и будем по другому строить отношения. Во-первых, это полная антисанитария, когда фрукты лежат на земле, — возмущался мэр Бердска Евгений Шестернин.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А в магазине ?
    Это я сфотографировал в центре Бердска в одном зеленом магазине .
    https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2019/03/f88444dba62844d6e443bd606669347e.jpg
    Обратите внимание на цену ))

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