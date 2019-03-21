Выстрелил из ружья в голову собаке пьяный дачник в Новосибирске

Дознавателем отдела полиции №6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего мужчины, обвиняемого в жестоком обращении с животным и угрозе убийством.

В начале ноября 2018 года в дежурную часть полиции поступил звонок от жителя Октябрьского района, который сообщил, что сосед по даче выстрелил из ружья в его собаку. Прибывшие в садовое общество сотрудники полиции установили, что один из дачников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в ограду дома потерпевшего. Мужчине не понравилось, что на него залаяла собака, после чего он принес из дома ружье и выстрелил животному в голову, а затем, угрожая выстрелить в хозяина собаки, направил ружье на него.

Поскольку последний, опасаясь за свою жизнь, не стал провоцировать конфликт, злоумышленник покинул место преступления. Потерпевший сообщил о случившемся в полицию.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления и изъяли у него оружие.

Пострадавшая собака с пулевым ранением головы была доставлена в ветеринарную клинику, где ей сделали операцию. Из-за полученной травмы животное полностью потеряло зрение.

Фигуранту предъявлено обвинение по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными» и ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством». Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.