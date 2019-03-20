Четыре зарезанных трупа в шкафу и подвале нашли полицейские на Урале

Как сообщает интернет-газета «Вечерние ведомости» со ссылкой на собственные источники, в полицию поступило заявление о пропаже местного жителя. В поисках пропавшего стражи порядка прибыли в частный дом, расположенный по улице Красноармейской поселка Зюзельский. Здесь их ждала шокирующая находка: в шкафу находился труп пропавшего гражданина с перерезанным горлом, а в погребе тела еще троих человек с ножевыми ранениям.

По подозрению в совершении преступления был задержан 22-летний молодой человек по имени Александр. По версии следствия, между ним и одним из потерпевших в ходе распития спиртных напитков возник конфликт, который подозреваемый разрешил при помощи ножа. Испугавшись ответственности за убийство, он решил расправиться со свидетелями. В этом ему помогла сожительница.

Следственным отделом по городу Полевскому СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Источник: eburg.mk.ru