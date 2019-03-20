КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1 комн. кв-ру
продам
продам
продам
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Вырубать вековой лес еще 5 лет будут в зеленой зоне Бердска

Как помощник кулака партизаном стал

Губернатор Челябинской области подал в отставку

Четыре зарезанных трупа в шкафу и подвале нашли полицейские на Урале

Ушел в отставку глава Калмыкии

Дизайн-проекты 12 дворов готова обсуждать власть Бердска

Свидетель: Обвиняемый в «хищении воды» на 170 млн рублей достоин руководить КБУ Бердска еще 5 лет

Экономят тепло в Барабинске роботы из Бердска

Отставку главы республики Алтай принял Путин

Отменили слушания по генплану депутаты Бердска

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Четыре зарезанных трупа в шкафу и подвале нашли полицейские на Урале

По версии следствия, молодой человек поругался с приятелем и решил его убить. Испугавшись ответственности собутыльник решил расправиться с тремя свидетелями. В этом ему помогла сожительница.

20.03.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Четыре зарезанных трупа в шкафу и подвале нашли полицейские на Урале

Сотрудники ОМВД по городу Полевскому раскрыли убийство четырех человек.

Как сообщает интернет-газета «Вечерние ведомости» со ссылкой на собственные источники, в полицию поступило заявление о пропаже местного жителя. В поисках пропавшего стражи порядка прибыли в частный дом, расположенный по улице Красноармейской поселка Зюзельский. Здесь их ждала шокирующая находка: в шкафу находился труп пропавшего гражданина с перерезанным горлом, а в погребе тела еще троих человек с ножевыми ранениям.

По подозрению в совершении преступления был задержан 22-летний молодой человек по имени Александр. По версии следствия, между ним и одним из потерпевших в ходе распития спиртных напитков возник конфликт, который подозреваемый разрешил при помощи ножа. Испугавшись ответственности за убийство, он решил расправиться со свидетелями. В этом ему помогла сожительница.

Следственным отделом по городу Полевскому СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Источник: eburg.mk.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Вырубать вековой лес еще 5 лет будут в зеленой зоне Бердска Как помощник кулака партизаном стал Губернатор Челябинской области подал в отставку

(1) Комментарий

  1. Да уж

    Как можно «зарезать труп»? Ведь просто написать по-русски — «Четыре трупа с ножевыми ранениями…» *PARDON*

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика