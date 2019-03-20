Губернатор Челябинской области подал в отставку

Борис Дубровский сообщил об отставке в своем Telegram-канале.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
— Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область – замечательный регион и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края, — заявил он.
Президент Владимир Путин принял отставку Дубровского и назначил временно исполняющим обязанности губернатора первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера.
Борис Дубровский занимал пост губернатора Челябинской области с сентября 2014 года. На прошлой неделе СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в администрации президента обсуждается его возможная отставка, а Znak.com выяснил, что 19 марта Дубровского вызвали в АП, где он написал заявление об увольнении с открытой датой.
Накануне претензии к чиновнику также высказала Федеральная антимонопольная служба: Дубровский вместе с региональным министерством дорожного хозяйства и транспорта и АО «Южуралмост» стали фигурантами дела о сговоре при проведении аукционов по заключению госконтрактов на ремонт автомобильных дорог. Антимонопольная служба выявила нарушения на сумму более 8 млрд рублей при проведении 29 аукционов.
Выборы губернатора Челябинской области пройдут в сентябре 2019 года.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10