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Доходы россиян не будет публиковать ежемесячно Росстат

Глава Росстата признал, что при расчете ежемесячных зарплатах у них нет значительной части сведений, поэтому данные вызывают серьезные вопросы.

20.03.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Доходы россиян не будет публиковать ежемесячно Росстат

Минувший год стал пятым годом непрерывного падения реальных доходов населения.

Росстат во вторник на заседании научно-методологического совета принял решение о переходе на новую методику расчетов доходов населения РФ. После пересчета данных по новой методике за 2017 год доля ненаблюдаемых доходов сократилась с 26% до 11,5%, сообщил журналистам руководитель Росстата Павел Малков.

-Эксперты отметили, что нужно переходить на новую методику. Она более качественная, и результаты должны быть более глубокими, более обоснованными. Предполагается, что уже первый квартал мы опубликуем по обновленной методологии, — сказал Малков.

При этом он отметил, что для органов власти и для экспертного сообщества неприемлем переход на новую методологию без ретроспективного пересчета экономических показателей. Соответственно, сейчас Росстат пересчитывает годовые и квартальные данные начиная с итогов за 2013 год. «В РФ мы завершим эту работу в апреле, по регионам — в июне», — сказал глава Росстата.

По данным Росстата, основными новациями в новой редакции методологии стали: уточнение оценки доходов населения по статьям «Оплата наемных работников», «Доходы от предпринимательской деятельности», уточнение оценки расходов населения при покупке товаров и услуг вне торговой сети, а также расходов в зарубежных интернет-магазинах. Также новая методика уточняет оценку расходов населения на недвижимость — учитываются сделки не только на первичном рынке, но и на вторичном рынке.

Пересчет данных за 2017 год по новой методики дал следующие результаты: разница в подсчете денежных доходов населения оказалась порядка 1% (55,3 трлн. рублей ранее против 56 трлн рублей по новой методике). При этом размер ненаблюдаемых доходов в структуре денежных доходов сократился с 26% до 11,5%.

Разница денежных расходов оказалась значительно больше — в 2017 году расходы россиян составили 52,193 трлн рублей против 48,094 трлн рублей в предыдущей редакции методологии.

Отмена публикации ежемесячных доходов

Кроме того, Росстат на неопределенный срок приостановит публикацию ежемесячных данных о доходах россиян и будет обнародовать лишь ежеквартальные показатели.

-Публикацию ежемесячных данных по денежным доходам [населения] предлагается приостановить. Надо признать, что при расчете ежемесячных данных у нас нет значительной части сведений, поэтому данные вызывают серьезные вопросы, — пояснил Малков.

Росстат в последние годы неоднократно подвергался критике со стороны как экспертов, так и чиновников. Вопрос доверия к данным и методологии поднимал даже президент РФ Владимир Путин, который указывал на необходимость совершенствовать систему российской статистики и разъяснять населению значение публикуемых данных.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что то, как считаются реальные доходы населения, «знает, наверное, только Росстат».

В феврале Росстат опубликовал предварительные данные, согласно которым в январе 2019 года реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года. Денежные доходы россиян в январе выросли на 4,2% в годовом выражении, составив 24 496 рублей, а среднемесячная зарплата зафиксирована на уровне 41 120 рублей, что на 5,2% выше в номинальном и на 0,2% выше в реальном выражении к январю прошлого года.

В целом за 2018 год реальные доходы россиян сократились на 0,2%. Таким образом, минувший год стал пятым годом непрерывного падения реальных доходов населения.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А какой смысл печатать цифры по указанию власти? После сказочного роста ВВП в 2018 мировые агенства просто прочерк поставили ( самое реальное отражение действительности. Так и с доходами — просто прочерк

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