Нурсултан Назарбаев ухошел в отставку

«В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана», — отметил Елбасы.
Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Он был главой Казахстана с 1990 года
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник о своей отставке. Он подписал указ о сложении полномочий президента с 20 марта 2019 года, пишет ТАСС.
«Постановляю: в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Республики Казахстан прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан», — говорится в тексте указа, который Назарбаев подписал в ходе обращения к народу Казахстана, транслировавшемся в эфире республиканских телеканалов.
«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал Назарбаев в своем обращении. «В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана», — отметил политик
При этом он заявил, что останется председателем Совбеза Казахстана. «Нашими законами я наделен статусом первого президента — Елбасы (лидера нации), остаюсь председателем Совета безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней и внешней политики страны. Остаюсь председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), членом Конституционного совета», — сказал Назарбаев.
По его словам, назначенному и.о. президента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву можно доверить управление страной.
15 февраля Конституционный совет Казахстана дал разъяснения по обращению Назарбаева о толковании пункта 3 статьи 42 конституции о перечне оснований для досрочного прекращения полномочий главы государства. По мнению совета, из основного закона вытекает право главы государства на отставку.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10