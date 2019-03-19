Нурсултан Назарбаев ухошел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник о своей отставке. Он подписал указ о сложении полномочий президента с 20 марта 2019 года, пишет ТАСС.

«Постановляю: в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Республики Казахстан прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан», — говорится в тексте указа, который Назарбаев подписал в ходе обращения к народу Казахстана, транслировавшемся в эфире республиканских телеканалов.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал Назарбаев в своем обращении. «В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана», — отметил политик

При этом он заявил, что останется председателем Совбеза Казахстана. «Нашими законами я наделен статусом первого президента — Елбасы (лидера нации), остаюсь председателем Совета безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней и внешней политики страны. Остаюсь председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), членом Конституционного совета», — сказал Назарбаев.

По его словам, назначенному и.о. президента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву можно доверить управление страной.

15 февраля Конституционный совет Казахстана дал разъяснения по обращению Назарбаева о толковании пункта 3 статьи 42 конституции о перечне оснований для досрочного прекращения полномочий главы государства. По мнению совета, из основного закона вытекает право главы государства на отставку.