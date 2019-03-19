КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам комнату в общежитие
Продам 1-ком в центре
Продам 1-ком в центре
Продам комнату
Продам комнату
Продам 1-комнатную квартиру
Продам 3-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Без горячей воды оставят на четыре дня больше 500 жителей Бердска

Архитектурным обликом Бердска займется правительство

Напал на 12-летнюю девочку неадекватный прохожий в центре Бердска

Сверху «Бердский острог» заснял на видео дроном житель Новосибирска

Владельца клуба азартных игр поймали полицейские Бердска

Перевод часов на «зиму-лето» возвращает Госдума

Отказался спасать ребенка врач скорой помощи в Дагестане

Обвиняемой в смерти 60 человек в «Зимней вишне» продлил срок ареста суд Кемерова

Завалят землей и засадят деревьями за 10 млн рублей мусорный карьер в лесу Бердска

Шесть пьяных водителей задержали на дорогах полицейские в Бердске

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Нурсултан Назарбаев ухошел в отставку

«В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана», — отметил Елбасы.

19.03.2019 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев
 
Нурсултан Назарбаев ухошел в отставку

Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Он был главой Казахстана с 1990 года

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник о своей отставке. Он подписал указ о сложении полномочий президента с 20 марта 2019 года, пишет ТАСС.

«Постановляю: в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Республики Казахстан прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан», — говорится в тексте указа, который Назарбаев подписал в ходе обращения к народу Казахстана, транслировавшемся в эфире республиканских телеканалов.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал Назарбаев в своем обращении. «В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана», — отметил политик

При этом он заявил, что останется председателем Совбеза Казахстана. «Нашими законами я наделен статусом первого президента — Елбасы (лидера нации), остаюсь председателем Совета безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней и внешней политики страны. Остаюсь председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), членом Конституционного совета», — сказал Назарбаев.

По его словам, назначенному и.о. президента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву можно доверить управление страной.

15 февраля Конституционный совет Казахстана дал разъяснения по обращению Назарбаева о толковании пункта 3 статьи 42 конституции о перечне оснований для досрочного прекращения полномочий главы государства. По мнению совета, из основного закона вытекает право главы государства на отставку.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Без горячей воды оставят на четыре дня больше 500 жителей Бердска Архитектурным обликом Бердска займется правительство Напал на 12-летнюю девочку неадекватный прохожий в центре Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика