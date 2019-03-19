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Отравились газом 40 школьников в Казахстане

Произошла утечка на подстанции, которая находилась на расстоянии 600 метров от школ. По словам врача, газовая служба устранила проблемы. Детей выписали из больницы.

19.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Отравились газом 40 школьников в Казахстане

Ученики в Шымкенте отравились в результате утечки природного газа

Свыше 40 учеников школы в казахстанском городе Шымкенте отравились в результате утечки природного газа на подстанции. Об этом 19 марта журналистам сообщил главный государственный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин, передает ТАСС.

По его словам, 45 человек, четверо из которых взрослые, были госпитализированы в больницу днем и ночью 18 марта с симптомами тошноты, головокружения и кратковременной потери сознания.

— После проведения комплекса детоксикационной терапии, оказания психологической помощи родителям, дети были выписаны, — отметил Бекшин, добавив, что пострадавшие будут находиться под наблюдением врачей по месту жительства.

Отравление было вызвано утечкой на подстанции, которая находится на расстоянии 600 м от учебного заведения. На данный момент, по словам врача, газовая служба устранила проблемы. В школе была проведена экспертиза, вредных веществ на территории не обнаружено.

Источник: iz.ru


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