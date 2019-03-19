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«Крымская весна» пришла в Новосибирскую область

В регионе прошел фестиваль, посвященный пятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участники проекта «Голос» выступили для 700 гостей праздника.

19.03.2019 Фото: nso.ru 4 коммент.
 
«Крымская весна» пришла в Новосибирскую область

В честь Крыма в регионе прошли кинопоказы, книжные выставки, круглые столы, литературные чтения 

Большая культурно-просветительская программа в рамках фестиваля «Крымская весна», посвященного пятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, состоялась в областном центре 18 марта.

В министерстве региональной политики Новосибирской области сообщили, что в мероприятии, прошедшем при поддержке правительства Новосибирской области, приняли участие около 700 человек – молодежь, ветераны и другие жители. Для гостей культурно-просветительской программы выступили творческие коллективы и исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, в том числе участники популярного телепроекта «Голос». В рамках мероприятия также были продемонстрированы видеообращения о Крыме ведущих деятелей искусства и культуры к жителям, состоялась познавательная викторина, работали площадки для молодежи.

Мероприятия, посвященные пятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, проходили во всех муниципальных районах области с 15 по 18 марта. Среди знаковых событий – общественно-патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки!», в рамках которой в Новосибирском музыкальном колледже имени А.Ф. Мурова состоялся праздничный концерт народного артиста России, члена Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Александра Михайлова. В рамках музыкального фестиваля «Крымская весна», который прошел в парке культуры и отдыха «Центральный», была организована не только музыкальная программа, но и театрализованное представление, мастер-классы, представление традиционных крымских блюд и их дегустация.

Кроме того, в регионе прошли кинопоказы, книжные выставки, круглые столы, литературные чтения и научно-популярные лекции, конкурсы рисунков, стихов и поделок, презентации туристических и оздоровительных возможностей Крыма, спортивно-массовые мероприятия. В библиотеках области состоялись тематические выставки «История Крыма в истории России». В мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» в рамках экскурсий для школьников, студентов и ветеранов также была представлена тематическая экспозиция «История Крыма».

Источник: nso.ru


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(4) Комментариев

  1. Гость

    Весело же. После той весны так стало весело жить.
    Ни куда бы не стучал этот Крым и та весна.

    Thumb up 3 Thumb down 3

  2. Новый мэр

    Всех бюджетников и школьников согнали и приказали радоваться.

    Thumb up 1 Thumb down 2

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