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За 16 млн рублей купил экскаватор и КамАЗ КБУ Бердска
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Одного экскаватора скоро будет не хватать!
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ну да, скорей всего запчасти будут дорогущими, а сотрудники КБУ не имеют опыта их ремонта, так и будет новейший экскаватор стоять на приколе.
Какой-то пылесос же вернули уже обратно вендору?
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Практически все лизинговые схемы коррупционны,это следакам на заметку,а, что касается финансового оздоровления,то Шестернин погорячился,оздоровлением в Кбу и не пахнет.
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