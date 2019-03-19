За 16 млн рублей купил экскаватор и КамАЗ КБУ Бердска

В результате финансового оздоровления предприятия — снижения кредиторской задолженности и ликвидации задолженности по налогам — у бердского Комбината бытовых услуг появилась возможность приобрести в лизинг новую спецтехнику, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Сегодня, 19 марта, на премьеру экскаватора Terex WX 200, благодаря которому удастся оперативно устранять коммунальные аварии в Бердске, приехал мэр города Евгений Шестеринин.

-Это представитель новейшего поколение колесных экскаваторов обладает высоким уровнем производительности и мобильности. Характеристики машины обеспечивают глубину копания до 6,5 метров, низкий уровень шума и топливную экономичность. благодаря новой спецтехнике можно устранять аварии при минус 40 градусах, — отметили в КБУ.

Также в лизинг приобрели новый самосвал марки КамАЗ. Кроме того, в ближайшее время за счет горадминистрации планируется покупка илососа, который позволит оперативно ликвидировать подпоры и проводить промывку канализационных сетей.

Подробности с презентации новой техники читайте в ближайшее время.