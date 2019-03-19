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За 16 млн рублей купил экскаватор и КамАЗ КБУ Бердска

Новую спецтехнику приобрели в лизинг. Она позволит устранять коммунальные аварии даже при минус 40 градусах. Евгений Шестернин поздравил руководство предприятия с финансовым оздоровлением.

19.03.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
За 16 млн рублей купил экскаватор и КамАЗ КБУ Бердска

Характеристики экскаватора обеспечивают глубину копания до 6,5 метров

В результате финансового оздоровления предприятия — снижения кредиторской задолженности и ликвидации задолженности по налогам — у бердского Комбината бытовых услуг появилась возможность приобрести в лизинг новую спецтехнику, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Сегодня, 19 марта, на премьеру экскаватора Terex WX 200, благодаря которому удастся оперативно устранять коммунальные аварии в Бердске, приехал мэр города Евгений Шестеринин.

-Это представитель новейшего поколение колесных экскаваторов обладает высоким уровнем производительности и мобильности. Характеристики машины обеспечивают глубину копания до 6,5 метров, низкий уровень шума и топливную экономичность. благодаря новой спецтехнике можно устранять аварии при минус 40 градусах, — отметили в КБУ.

Также в лизинг приобрели новый самосвал марки КамАЗ. Кроме того, в ближайшее время за счет горадминистрации планируется покупка илососа, который позволит оперативно ликвидировать подпоры и проводить промывку канализационных сетей.

Подробности с презентации новой техники читайте в ближайшее время.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Одного экскаватора скоро будет не хватать! 8)

    Thumb up 0 Thumb down 1

    • Гы

      ну да, скорей всего запчасти будут дорогущими, а сотрудники КБУ не имеют опыта их ремонта, так и будет новейший экскаватор стоять на приколе.

      Какой-то пылесос же вернули уже обратно вендору?

      Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Сомневающийся

    Практически все лизинговые схемы коррупционны,это следакам на заметку,а, что касается финансового оздоровления,то Шестернин погорячился,оздоровлением в Кбу и не пахнет.

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