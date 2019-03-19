Торговцев героином отправили в СИЗО в Новосибирске

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших сбыт героина на территории города Новосибирска.
Подозреваемые в совершении преступления – 48-летний мужчина и 47-летняя женщина, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков – были задержаны в Кировском районе Новосибирска. В ходе личного досмотра у женщины был изъят героин массой 104 грамма.
Как установили сотрудники полиции, женщина осуществляла хранение, фасовку и сбыт героина, а ее подельник занимался поставками наркотика и поиском клиентов. Сбыт наркотиков производился из рук в руки.
По факту покушения на сбыт наркотических средств, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Фигурантам предъявлено обвинение, для дальнейшего содержания они помещены под стражу.
Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательной базы и установление каналов поставки наркотических средств на территорию Новосибирска.
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