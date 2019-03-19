Путин запретил фейковые новости в СМИ

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации, или так называемых «фейк ньюс».

Подписанные президентом законы, которыми вносятся изменения в статьи закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», опубликованы на портале правовой информации.

Закон вводит запрет на распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.



Что сделает Роскомнадзор

В случае обнаружения такой информации, размещенной на информационном ресурсе, зарегистрированном в соответствии с законом РФ «О СМИ» в качестве сетевого издания, Генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к ресурсам.

На основании такого обращения Роскомнадзор незамедлительно уведомляет редакцию сетевого издания о необходимости удаления указанной информации и фиксирует дату и время направления такого уведомления редакции сетевого издания в соответствующей информационной системе.

Редакция сетевого издания обязана незамедлительно с момента получения уведомления удалить указанную информацию. Если это не сделано, Роскомнадзор направляет операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию.

Оператор связи, получивший требование Роскомнадзора, обязан незамедлительно ограничить доступ.

Если владелец ресурса удалил распространяемую с нарушением закона информацию, он направляет уведомление об этом в Роскомнадзор, который после проведения проверки уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.



Кого коснется закон

Указанный выше порядок ограничения доступа к информационному ресурсу не применяется в случае размещения недостоверной общественно значимой информации новостным агрегатором.

Из-под действия законопроекта во втором чтении выведены традиционные медиа. Как пояснял председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, «традиционные медиа — это в первую очередь зарегистрированные СМИ, которые в себя включают все СМИ, которые имеют либо лицензию, либо свидетельство».

При этом сайты традиционных СМИ подпадают под действие законопроекта о фейках. По словам главы комитета «не соответствует действительности информация, что под традиционными СМИ имеются в виду государственные СМИ».

-Будь то сайт «Дождя» или сайт «Российской газеты» или «Новой газеты» — никаких преференций с точки зрения особого регулирования нет, — сказал председатель комитета.

Источник: Интерфакс