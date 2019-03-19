Путин запретил фейковые новости в СМИ

Редакция сетевого издания обязана незамедлительно удалять фейковые новости по требованию Роскомнадзора
Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации, или так называемых «фейк ньюс».
Подписанные президентом законы, которыми вносятся изменения в статьи закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», опубликованы на портале правовой информации.
Закон вводит запрет на распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.
Что сделает Роскомнадзор
В случае обнаружения такой информации, размещенной на информационном ресурсе, зарегистрированном в соответствии с законом РФ «О СМИ» в качестве сетевого издания, Генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к ресурсам.
На основании такого обращения Роскомнадзор незамедлительно уведомляет редакцию сетевого издания о необходимости удаления указанной информации и фиксирует дату и время направления такого уведомления редакции сетевого издания в соответствующей информационной системе.
Редакция сетевого издания обязана незамедлительно с момента получения уведомления удалить указанную информацию. Если это не сделано, Роскомнадзор направляет операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию.
Оператор связи, получивший требование Роскомнадзора, обязан незамедлительно ограничить доступ.
Если владелец ресурса удалил распространяемую с нарушением закона информацию, он направляет уведомление об этом в Роскомнадзор, который после проведения проверки уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.
Кого коснется закон
Указанный выше порядок ограничения доступа к информационному ресурсу не применяется в случае размещения недостоверной общественно значимой информации новостным агрегатором.
Из-под действия законопроекта во втором чтении выведены традиционные медиа. Как пояснял председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, «традиционные медиа — это в первую очередь зарегистрированные СМИ, которые в себя включают все СМИ, которые имеют либо лицензию, либо свидетельство».
При этом сайты традиционных СМИ подпадают под действие законопроекта о фейках. По словам главы комитета «не соответствует действительности информация, что под традиционными СМИ имеются в виду государственные СМИ».
-Будь то сайт «Дождя» или сайт «Российской газеты» или «Новой газеты» — никаких преференций с точки зрения особого регулирования нет, — сказал председатель комитета.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
«Дорога дальняя,казённый дом…»/п/.
Ну вот,наконец-то,взялись за всяких нытиков и продавцов «жёлтой» дезы…Теперь многих Анонимов,да и Петю с Новым мэром,наверное,уже не встречу.Ведь предупреждал же я их,хватить болтать языком,лучше что нибудь хорошее нам расскажите,так нет,опять одно и то же было у этих ребят.Ну что ж — за что они боролись,на то и напоролись,то есть им видно не привыкать на одни и те же грабли по несколько раз наступать.
Человек —-
6 10
Если бы вы были внимательней… :
«Из-под действия законопроекта во втором чтении выведены традиционные медиа которые в себя включают все СМИ, которые имеют либо лицензию, либо свидетельство». ©
А выведены, поскольку они УЖЕ находятся под всеми этими санкциями, правилами и требованиями(Курьер, например). И, Роскомнадзор оооочень внимательно мониторит такие СМИ.
7 5
выведены…введены…
читайте лучше сам подписанный документ, а не этот бред журналюг, ловящий хайп.
В документе вообще все просто и понятно.
2 7
Действительно, раньше не было такого бреда, как сейчас
Одна и та же новость пишется в разных интерпретациях , но только не то , что есть на самом деле
2 1
Правильно.
Ни добавить, ни убавить
6 4
Одобряяяяяямс!
0 0
Если быть въедливым, то на самом деле, Путин подписал все лишь внесение изменений в существующий порядок.
Есть Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ.
А Путин подписал всего лишь маленький документик на 4 странички по внесению изменений в этот большой закон: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180031?index=0&rangeSize=1
Ну что поделать: с 2006 года (за 13 лет) информационное пространство существенно изменилось — необходимо актуализировать.
Так что ничего особо нового или страшного не произошло. Наоборот: вводят дополнения по изменениям, которые произошли за счет интернета.
P.S. Неужто и здесь раздуют из ничего событие вселенского масштаба?
3 6
Справедливо. Заявляешь — докажи! Или не вякай.
5 3
Правильно
2 0
да и так понятно, что они объявят фейком …
уточек)), доходы, яхты, особняки высокопоставленных лиц, потери в Сирии, данные спада экономики, провалы во внешней политике — короче, всё, что не вписывается в патриотически скрепный имидж ….)
другое дело, что в эпоху телеграмма и фейсбука такую инфу особо не скроешь ….)
И как быть с классической журналистской практикой ссылок на источники, которые хотят оставаться анонимными? Наконец, как отличить добросовестную ошибку от сознательной дезинформации, особенно в кризисных и критических ситуациях?
7 3
Государственная монополия на ложь!
8 3
А как расценивать в интернете типа такие новости : умер такой то …. потом начинаешь искать в другом месте, ну ничего он не умер
Вот, это к чему относится ??? Кто с этим должен бороться?
0 0
Это точно монополия на ложь.
Жалко что не все это понимают, например Человек с сердечной мышцей.
4 4
вообще то все проще: лгать никто не имеет право.
то, что государство следит чтобы никто в сети не врал — это правильно.
если у вас есть доказательства вранья на власть-имущих — то это публиковать можете смело!
Только потом докажите это.
Разве это не правильно?
3 4
Тоже считаю правильным
2 0