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Путин запретил фейковые новости в СМИ

Президент РФ подписал пакет законов о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации, или так называемых «фейк ньюс».

19.03.2019 Фото: pixabay 15 коммент.
 
Путин запретил фейковые новости в СМИ

Редакция сетевого издания обязана незамедлительно удалять фейковые новости по требованию Роскомнадзора

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации, или так называемых «фейк ньюс».

Подписанные президентом законы, которыми вносятся изменения в статьи закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», опубликованы на портале правовой информации.

Закон вводит запрет на распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.


Что сделает Роскомнадзор

В случае обнаружения такой информации, размещенной на информационном ресурсе, зарегистрированном в соответствии с законом РФ «О СМИ» в качестве сетевого издания, Генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к ресурсам.

На основании такого обращения Роскомнадзор незамедлительно уведомляет редакцию сетевого издания о необходимости удаления указанной информации и фиксирует дату и время направления такого уведомления редакции сетевого издания в соответствующей информационной системе.

Редакция сетевого издания обязана незамедлительно с момента получения уведомления удалить указанную информацию. Если это не сделано, Роскомнадзор направляет операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию.

Оператор связи, получивший требование Роскомнадзора, обязан незамедлительно ограничить доступ.

Если владелец ресурса удалил распространяемую с нарушением закона информацию, он направляет уведомление об этом в Роскомнадзор, который после проведения проверки уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Кого коснется закон

Указанный выше порядок ограничения доступа к информационному ресурсу не применяется в случае размещения недостоверной общественно значимой информации новостным агрегатором.

Из-под действия законопроекта во втором чтении выведены традиционные медиа. Как пояснял председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, «традиционные медиа — это в первую очередь зарегистрированные СМИ, которые в себя включают все СМИ, которые имеют либо лицензию, либо свидетельство».

При этом сайты традиционных СМИ подпадают под действие законопроекта о фейках. По словам главы комитета «не соответствует действительности информация, что под традиционными СМИ имеются в виду государственные СМИ».

-Будь то сайт «Дождя» или сайт «Российской газеты» или «Новой газеты» — никаких преференций с точки зрения особого регулирования нет, — сказал председатель комитета.

Источник: Интерфакс


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(15) Комментариев

  1. Человек

    «Дорога дальняя,казённый дом…»/п/.
    Ну вот,наконец-то,взялись за всяких нытиков и продавцов «жёлтой» дезы…Теперь многих Анонимов,да и Петю с Новым мэром,наверное,уже не встречу.Ведь предупреждал же я их,хватить болтать языком,лучше что нибудь хорошее нам расскажите,так нет,опять одно и то же было у этих ребят.Ну что ж — за что они боролись,на то и напоролись,то есть им видно не привыкать на одни и те же грабли по несколько раз наступать.
    Человек —- *IN LOVE*

    Thumb up 6 Thumb down 10

    • a.danilov

      Если бы вы были внимательней… :
      «Из-под действия законопроекта во втором чтении выведены традиционные медиа которые в себя включают все СМИ, которые имеют либо лицензию, либо свидетельство». ©
      А выведены, поскольку они УЖЕ находятся под всеми этими санкциями, правилами и требованиями(Курьер, например). И, Роскомнадзор оооочень внимательно мониторит такие СМИ.

      Thumb up 7 Thumb down 5

      • Аноним

        выведены…введены…
        читайте лучше сам подписанный документ, а не этот бред журналюг, ловящий хайп.
        В документе вообще все просто и понятно.

        Thumb up 2 Thumb down 7

        • Аноним

          Действительно, раньше не было такого бреда, как сейчас
          Одна и та же новость пишется в разных интерпретациях , но только не то , что есть на самом деле

          Thumb up 2 Thumb down 1

  2. Аноним

    Правильно.
    Ни добавить, ни убавить

    Thumb up 6 Thumb down 4

  3. Аноним

    Если быть въедливым, то на самом деле, Путин подписал все лишь внесение изменений в существующий порядок.

    Есть Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ.
    А Путин подписал всего лишь маленький документик на 4 странички по внесению изменений в этот большой закон: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180031?index=0&rangeSize=1
    Ну что поделать: с 2006 года (за 13 лет) информационное пространство существенно изменилось — необходимо актуализировать.

    Так что ничего особо нового или страшного не произошло. Наоборот: вводят дополнения по изменениям, которые произошли за счет интернета.

    P.S. Неужто и здесь раздуют из ничего событие вселенского масштаба?

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  4. Гость

    Справедливо. Заявляешь — докажи! Или не вякай. =-O

    Thumb up 5 Thumb down 3

  5. Аноним

    да и так понятно, что они объявят фейком …
    уточек)), доходы, яхты, особняки высокопоставленных лиц, потери в Сирии, данные спада экономики, провалы во внешней политике — короче, всё, что не вписывается в патриотически скрепный имидж ….)
    другое дело, что в эпоху телеграмма и фейсбука такую инфу особо не скроешь ….)
    И как быть с классической журналистской практикой ссылок на источники, которые хотят оставаться анонимными? Наконец, как отличить добросовестную ошибку от сознательной дезинформации, особенно в кризисных и критических ситуациях?

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  6. Аноним

    Государственная монополия на ложь!

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    • Аноним

      А как расценивать в интернете типа такие новости : умер такой то …. потом начинаешь искать в другом месте, ну ничего он не умер
      Вот, это к чему относится ??? Кто с этим должен бороться?

      Thumb up 0 Thumb down 0

  7. Гость

    Это точно монополия на ложь.
    Жалко что не все это понимают, например Человек с сердечной мышцей.

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    • Аноним

      вообще то все проще: лгать никто не имеет право.
      то, что государство следит чтобы никто в сети не врал — это правильно.
      если у вас есть доказательства вранья на власть-имущих — то это публиковать можете смело!
      Только потом докажите это.
      Разве это не правильно?

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