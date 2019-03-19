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Без горячей воды оставят на четыре дня больше 500 жителей Бердска

Отключение связано с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-9. (АДРЕСА).

19.03.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Без горячей воды оставят на четыре дня больше 500 жителей Бердска

Горячей воды не буде все выходные

В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-9, горячую воду отключат в Бердске, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском Комбинате бытовых услуг сегодня, 19 марта. Предполагается, что воды не будет с 9 утра 25 марта до 4 часов дня 29 марта. Без горячей воды на 4 дня останутся жители домов № 34,36 и 38 по улице Комсомольской, а также жители домов № 35,37,39,41 и 43 по улице Ленина.


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(1) Комментарий

  1. 123

    Огласите, пожалуйста, план чистки всех водонагревателей на всех ЦТП.

    Что происходит, на 4 дня в марте воду отключают?

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