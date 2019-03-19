Без горячей воды оставят на четыре дня больше 500 жителей Бердска

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Огласите, пожалуйста, план чистки всех водонагревателей на всех ЦТП.
Что происходит, на 4 дня в марте воду отключают?
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