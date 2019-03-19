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Путин готов снять санкции в области сельского хозяйства против ЕС

По мнению президента, введение санкций не сыграло никому на руку, хотя он признал, что рестрикции стали стимулом, который помог отечественным сельхозтоваропроизводителям освоить свой рынок.

19.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Путин готов снять санкции в области сельского хозяйства против ЕС

По мнению главы государства, зарубежным товаропроизводителям будет уже сложно отвоевать свои бывшие позиции

РФ снимет ответные санкции в случае, если ЕС отменит свои ограничения в области сельского хозяйства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой делегации французских политиков, президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.

-Мой ответ не порадует сельхозпроизводителей, наших российских, но я вынужден вам сказать, что если европейские санкции будут сняты, то, конечно, мы со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры, потому что не будет изначальных причин, по которым они были введены, — сказал глава государства.

По мнению Путина, введение санкций не сыграло никому на руку, хотя он признал, что рестрикции стали стимулом, который помог отечественным сельхозтоваропроизводителям освоить свой рынок. Глава российского государства напомнил о том, что Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, обогнав США и Канаду. То же самое, по его словам, касается мяса птицы и свинины.

-Сейчас наша задача расширить свое присутствие на китайском рынке, то есть, мы полностью закрыли свои потребности, — добавил Путин.

Говоря о возможной отмене контрсанкций, президент РФ подчеркнул, что зарубежным товаропроизводителям будет уже сложно отвоевать свои бывшие позиции.

«Но, безусловно, в целом, это наносит только ущерб, эти ненормальные экономические отношения, которые испорчены по политическим соображениям или испорчены с применением политических инструментов, таких как недобросовестная конкуренция, в конечном итоге наносит ущерб всем», — подчеркнул он, сославшись на мнение МВФ и ВТО.

Источник: ТАСС


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