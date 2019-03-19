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Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму

В рамках крымского проекта, помимо двух электростанций, были построены десятки километров линий электропередачи и 347 км газопровода высокого давления из Краснодарского края.

19.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму

Теперь общий объем энергетической мощности Крыма составит порядка 2070 МВт

Президент России Владимир Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической тепловых электростанций (ТЭС) в Крыму на полную мощность.

На официальной церемонии пуска новых энергоблоков присутствовали также вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, передает корреспондент «Интерфакса».

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции — Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.

В результате ввода в эксплуатацию двух новых электростанций общий объем энергетической мощности Крыма составит порядка 2070 МВт, без учета непостоянной ветровой и солнечной генерации, а также мобильных ГТЭС. Это обеспечит полное покрытие потребности полуострова с учетом резервирования, а при необходимости даст возможность передачи мощности в соседние регионы, говорится в сообщении «Ростеха».

Каждая из двух электростанций оснащена двумя современными парогазовыми энергоблоками ПГУ-235 МВт. Основной вид топлива для станций — природный газ, предусмотрена также работа на резервном топливе.

Первые энергоблоки обеих ТЭС были запущены в работу в октябре 2018 года.

-В прошлом году мы запустили первую очередь — с 1 октября первые энергоблоки обеих ТЭС бесперебойно обеспечивают энергией жителей Крыма. Теперь введена в эксплуатацию вторая очередь. Суммарная номинальная мощность двух станций составляет 940 МВт — это около 90% всего энергопотребления региона, — приводятся в сообщении слова гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

Строительство двух крымских ТЭС — «Таврической» в Симферополе и «Балаклавской» в Севастополе — вело ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех»), мощность каждой из них — 470 МВт.

Спор вокруг турбин

Строительство двух крымских ТЭС стало предметом международного скандала с участием концерна Siemens. Дочерняя компания «Ростеха» ОАО «Технопромэкспорт» в 2015 году купила 4 газовые турбины у Siemens для проекта электростанции на Таманском полуострове. Однако позже она перепродала их другой дочерней компании «Ростеха» — ООО «Технопромэкспорт», которое занималось строительством электростанций в Крыму.

Летом 2017 г. Siemens заявил, что турбины были поставлены в Крым и назвал это нарушением условий договора. Компания оспорила в Арбитражном суде Москвы договоры на поставку турбин, однако в удовлетворении иска было отказано.
Немецкий концерн также объявил о корректировке условий работы в России и приостановке поставок энергооборудования госкомпаниям и компаниям с госучастием. Правда, уже в следующем году Siemens поставил две турбины «Газпром энергохолдингу» для Грозненской ТЭС.

Помимо этого Siemens объявлял о намерении выйти из совместного предприятия с «Технопромэкспортом» — «Интеравтоматика». Процесс до сих пор не завершился, что стало поводом для ещё одного судебного разбирательства между Siemens и структурами «Ростеха».

В свою очередь Евросоюз и США ввели санкции в отношении двух чиновников Минэнерго, обоих «Технопромэкспортов» и «Силовых машин» Алексея Мордашова (является партнером Siemens по СП «Сименс технологии газовых турбин»), которые, по мнению западных чиновников, были ответственны за поставку турбин в Крым.

В рамках крымского проекта, помимо двух электростанций, были построены десятки километров линий электропередачи и 347 км газопровода высокого давления из Краснодарского края, сообщил также «Ростех» в понедельник.

Новые энергообъекты создают условия для устойчивого энергоснабжения промышленных, социальных объектов и населения Крыма, а также формируют резерв мощности, необходимый для реализации промышленного и туристического потенциала полуострова, говорят в компании.

В 2014 году практически весь объем потребляемой в Крыму электрической энергии (порядка 900-950 МВт) поставлялся с Украины — поставки были прекращены украинской стороной в декабре 2014 года, напоминает «Ростех». Собственная генерация полуострова на тот момент приходилась на 4 ТЭЦ общей мощностью 162 МВт, техническое состояние которых имело высокую степень износа.

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