Контейнерные площадки должны чистить УК после вывоза мусора «Экосервисом» в Бердске

Контейнерные площадки должны очищать от мусора сотрудники управляющей компании
Состояние мусорных контейнерных площадок проверили сотрудники отдела энергетики и ЖКХ в Бердске. И обнаружили нарушения.
— По состоянию контейнерных площадок есть замечания в части содержания. Претензий к периодичности вывоза нет. Переполненных контейнеров мы не зафиксировали. Однако вокруг контейнеров мы замечаем наличие мусора. С управляющими компаниями проводится работа. Чаще всего мусор на тех контейнерных площадках, которые обслуживают несколько УК. Там, где одна, вопросов нет, — сообщила на совещании чиновников 18 марта начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина.
В соответствие с законодательством, вступившим в силу в связи с введением новой системы по обороту твердых коммунальных отходов, к обязанностям регионального оператора относится своевременный вывоз мусора, в том числе и крупногабаритного, соблюдение периодичности, подбор просыпавшегося при погрузке мусора, а к обязанностям УК относится организация мест накопления и содержания мест накопления, отметила Золотухина. Управляющая компания должна обеспечить порядок на контейнерных площадках, независимо от времени вывоза мусора. На контейнерной площадке должно быть всегда чисто. Если жители выставили мусор рядом с контейнером, то сотрудники УК обязаны все это отследить и собрать в контейнер, чтобы региональный оператор мог подъехать и выгрузить мусор из контейнера. То что просыплется, региональный оператор обязан убрать. Крупногабаритный мусор также обязаны фиксировать УК и сообщать в «Экосервис» о необходимости его вывоза.
Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что при объезде города не раз замечал, что контейнерные площадки имели неопрятный вид. Что положено делать в этом случае известно, но почему это не происходит, — задал вопрос Золотухиной мэр.
— Мы работаем. Связываемся с управляющими компаниями. Но не можем привести за руку и заставить убирать дворников, — ответила Татьяна Владимировна.
Мэр парировал, что есть понятие «убеждение», есть и другое — «мотивация».
— Если понимаем, что два варианта не проходят, есть третий — административный. Не хочу к нему прибегать. Но жители города платят деньги. Они хотят жить в красивом и чистом городе. Деньги получает управляющая компания, деньги получает региональный оператор. Значит это их степень ответственности. Если не получается, и происходит сбой, значит надо нам, управленцам, организовать площадку и понять, в чем проблема. Если будем заниматься селекцией мусора, кому он принадлежит, и кто его должен убирать, мы утонем в этом мусоре, — возмущался Шестернин.
Мэр поручил подготовить информацию по управляющим компаниям, которые «грешат», и есть к кому обратиться с предложением более внимательно отнестись к своей работе.
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Постановление правительства РФ № 1572 изменило данную схему, признав утратившим силу ч.III типового договора с регоператором.
С 27.12.2018 года за такие места для накопления ТКО, размещённых на НЕОФОРМЛЕННОЙ придомовой территории
отвечает орган местного самоуправления.
Для разграничения обязанностей собственников земли под контейнерной площадкой, расположенной на ОФОРМЛЕННОЙ придомовой территории (УК), и регоператора по вопросу содержания и уборки территории, где собираются ТКО, в п.2 Постановление правительства РФ № 1156 введено понятие «уборка места погрузки ТКО».
Новое ПП РФ № 1572 внесло изменения как ПП РФ №1156, которое регулирует деятельность региональных операторов, так и в нормативно-правовые акты, которыми руководствуются УО при управлении многоквартирными домами: ПП РФ № 290, ПП РФ № 491, ПП РФ № 354. 1. К содержанию мест и площадок накопления ТКО не относятся работы по уборке мест погрузки отходов в спецмашины (пп. «д(2)» п. 11 ПП РФ № 491 в ред. ПП РФ №1156). 2. Эта обязанность ИСКЛЮЧЕНА из минимального перечня работ по содержанию общего имущества МКД (п.п. 4, 25 ПП РФ № 290 в ред. ПП РФ № 1156).
Одновременно с этим уборка мест погрузки ТКО отнесена к обязанностям регионального оператора, что с 27.12.2018 года закреплено в п.148(12) ПП РФ № 354 и п.2 ПП РФ № 1156. Для разграничения обязанностей собственников земли под контейнерной площадкой, расположенной на ОФОРМЛЕННОЙ придомовой территории, и регоператора по вопросу содержания и уборки территории, где собираются ТКО, в п. 2 ПП РФ № 1156 введено понятие «уборка места погрузки ТКО».
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«Контейнерные площадки должны чистить УК после вывоза мусора «Экосервисом» в БердскеК тому же они должны сложить мусор, оставленный жителями на самой площадке, в контейнер.»
В Бердске, уборка после мусорки, делается только на площади-парковке мэра, И БОЛЬШЕ НИГДЕ В БЕРДСКЕ!!!
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