Контейнерные площадки должны чистить УК после вывоза мусора «Экосервисом» в Бердске

Состояние мусорных контейнерных площадок проверили сотрудники отдела энергетики и ЖКХ в Бердске. И обнаружили нарушения.

— По состоянию контейнерных площадок есть замечания в части содержания. Претензий к периодичности вывоза нет. Переполненных контейнеров мы не зафиксировали. Однако вокруг контейнеров мы замечаем наличие мусора. С управляющими компаниями проводится работа. Чаще всего мусор на тех контейнерных площадках, которые обслуживают несколько УК. Там, где одна, вопросов нет, — сообщила на совещании чиновников 18 марта начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина.

В соответствие с законодательством, вступившим в силу в связи с введением новой системы по обороту твердых коммунальных отходов, к обязанностям регионального оператора относится своевременный вывоз мусора, в том числе и крупногабаритного, соблюдение периодичности, подбор просыпавшегося при погрузке мусора, а к обязанностям УК относится организация мест накопления и содержания мест накопления, отметила Золотухина. Управляющая компания должна обеспечить порядок на контейнерных площадках, независимо от времени вывоза мусора. На контейнерной площадке должно быть всегда чисто. Если жители выставили мусор рядом с контейнером, то сотрудники УК обязаны все это отследить и собрать в контейнер, чтобы региональный оператор мог подъехать и выгрузить мусор из контейнера. То что просыплется, региональный оператор обязан убрать. Крупногабаритный мусор также обязаны фиксировать УК и сообщать в «Экосервис» о необходимости его вывоза.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что при объезде города не раз замечал, что контейнерные площадки имели неопрятный вид. Что положено делать в этом случае известно, но почему это не происходит, — задал вопрос Золотухиной мэр.

— Мы работаем. Связываемся с управляющими компаниями. Но не можем привести за руку и заставить убирать дворников, — ответила Татьяна Владимировна.

Мэр парировал, что есть понятие «убеждение», есть и другое — «мотивация».

— Если понимаем, что два варианта не проходят, есть третий — административный. Не хочу к нему прибегать. Но жители города платят деньги. Они хотят жить в красивом и чистом городе. Деньги получает управляющая компания, деньги получает региональный оператор. Значит это их степень ответственности. Если не получается, и происходит сбой, значит надо нам, управленцам, организовать площадку и понять, в чем проблема. Если будем заниматься селекцией мусора, кому он принадлежит, и кто его должен убирать, мы утонем в этом мусоре, — возмущался Шестернин.

Мэр поручил подготовить информацию по управляющим компаниям, которые «грешат», и есть к кому обратиться с предложением более внимательно отнестись к своей работе.