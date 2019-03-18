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Не будут платить за мусор зимой дачники Бердска

Норматив по мусору не установлен для садовых обществ, оплачивать вывоз твердых коммунальных отходов дачники будут по факту. (ВИДЕО)

18.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 3 коммент.
 
Не будут платить за мусор зимой дачники Бердска

На собрании председателей СНТ «мусорный» вопрос был самым острым

По-новому будут платить за вывоз мусора садовые общества в Бердске. На совещании председателей СНТ начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина подробно остановилась на данном вопросе.

С 1 января 2019 года в рамках нацпроекта реализуется новая система обращения с твердыми бытовыми отходами. Внедрение данной системы направлено на улучшение экологической обстановки, устранение несанкционированных свалок и в дальнейшем организации раздельного сбора мусора, отметила Татьяна Золотухина.

Одновременно вводится новый порядок начисления и оплаты услуг по вывозу и утилизации отходов. Как и другие юридические лица садовые общества обязаны заключать с региональным оператором договоры на вывоз мусора. В преддверии дачного сезона региональные операторы уже начали эту работу — принимают заявки от СНТ.

Автор видео Галина Панчева

— Норматив для садоводческих объединений не установлен в нашем регионе и не планируется. Остается один вариант — заключать договор по факту. В случае, если в СНТ уже имеются контейнеры, объем накопления определяется в соответствии с объемом контейнера и сложившейся периодичностью вывоза. То есть данный объем согласовывается с региональным оператором и на согласованный объем заключается договор. Вывоз мусора из бункера или контейнеров осуществляется по заявкам. Начисленную оплату за вывоз мусора в садоводческих обществах распределяют на всех членов. Зимой, когда деятельность на дачных участках не ведется, платить за вывоз мусора не придется. Второй вариант, если нет и не может быть установлен контейнер или бункер в связи с плотностью застройки или по каким-то другим причинам, заключается договор на кольцевой вывоз. Фактически сохранятся тот же режим вывоза, какой и был. Заказывают машину, и она в определенные дни проезжает по улицам. Единственная разница будет для вас — вывозить мусор будет только перевозчик, который определен и работает на территории Бердска. В настоящее время это «Экосервис», — рассказала Татьяна Владимировна.

Оплата за вывоз мусора будет осуществляться по договору в «Экологию-Новосибирск». Подать заявки на заключение договора можно не только лично, но и удаленно — по телефону или электронной почте. Заявки на заключение договоров оформляются в Бердске по ул. Ленина, 17А. С юридическими лицами представитель регионального оператора работаем по вторникам с 8.00 до 17.00.

Единый тариф на вывоз твердых бытовых отходов утвержден департаментом по тарифам. Он составляет 466 рублей за кубический метр. Не исключена возможность увеличения количества рейсов при необходимости. Данный вопрос решается во взаимодействии регоператора и перевозчика «Экосервис».


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(3) Комментариев

  1. Масленица

    — Земля моя?
    — Твоя.
    — Хозяин я?
    — Ты.
    — А ты налоги не платишь.
    — Как же? Вот. За землю, за воду.
    — А за снег?
    — И за снег. На прошлой неделе уплачено.
    — Это под Новый год? Так это за прошлогодний снег!А за этот?…

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  2. Аноним

    А как для овощехранилищ?

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  3. гость

    А у меня такой вопрос, в снт зимой проживают дачники накопят мусор , а по весне вывезут и оплату за вывоз по факту разделят на всех? Считаю что на начало дачного сезона председатель должна обеспечить вывоз за счёт зимников,а затем за период сезона производить вывоз мусора из членских взносов, тем более что размер членских взносов увеличился.

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