По случаю пятой годовщины референдума Путин наведается в Крым

Президент РФ Владимир Путин посетит Крым и Севастополь, где примет участие в открытии новых ТЭС, встретится с общественностью и посетит торжества, посвященные пятилетию воссоединения полуострова с Россией, сообщила накануне пресс-служба Кремля.

-Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а в режиме видеоконференции – Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани, — отмечается в сообщении.

Кроме того, ожидается, что Путин в Севастополе осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города 1854–1855 годов и 1941–1944 годов «Малахов курган».

В этот же день в Симферополе он проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя и примет участие в торжествах, посвященных празднованию пятой годовщины референдума 2014 года и воссоединения полуострова с Россией.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Символ национального единения

Праздновать юбилей в Крыму начали в минувшую пятницу. Одними из первых с этой датой жителей полуострова поздравили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным. На торжественном митинге у здания госсовета республики он отметил, что это событие навсегда войдет в историю.

-Пять лет назад воссоединился один народ, у которого одна история, одна вера, одна культура, одна страна — наша Россия», — сказал председатель Госдумы.

Он также отметил, что Крым стал символом национального единения, сплотив Россию и все гражданское общество, а за прошедшие годы на полуострове уже было много сделано.

Кроме того, на совместном заседании совета Госдумы и государственного совета Крыма он заявил, что полуостров должен стать примером эффективной реализации национальных проектов.

В декабре 2018 года глава республики Сергей Аксенов сообщил, что общий объем финансирования национальных проектов на территории Крыма составит 78 миллиардов рублей.

Энергосистема Крыма

Сразу после воссоединения полуострова с Россией остро возник вопрос энергоснабжения. Решить его удается с помощью возведения новых энергетических объектов.

Так, осенью прошлого года были завершены пусконаладочные работы Таврической и Балаклавской ТЭС, и с 1 октября были запущены на полную мощность первые блоки объектов. В конце декабря «Ростех» сообщал, что второй блок Таврической ТЭС выведен на номинальную мощность, и теперь оба блока подают электроэнергию в сеть. Второй блок Балаклавской ТЭС начал подавать энергию в сеть и его выход на номинальную мощность планировался в течение нескольких дней. В начале марта вторые блоки обеих электростанций прошли комплексные испытания.

Строительство Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе мощностью 470 МВт каждая ведет входящее в «Ростех» ООО «ВО «Технопромэкспорт».

Кроме того, 1 марта на встрече с руководителем компании «Россети» Павлом Ливинским Путин пообещал при возможности принять участие в торжественном открытии подстанции «Порт», которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную тягу для Крымского моста.

В компании сообщили, что подстанция является системообразующим объектом на юге России, ее мощность 432 мегавольтампера, работает на базе цифрового управления.

Крымский мост

Строительство моста, соединяющего полуостров с материковой частью России, стало самым крупным инфраструктурным проектом в истории страны. Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край, его длина составляет 19 километров.

Возведение моста началось в феврале 2016 года. Первоначально рассчитывали, что движение автомобилей на нем откроется в декабре 2018 года, а поездов — в конце 2019-го. Однако работы велись с опережением графика, и автомобильное движение удалось открыть в мае прошлого года.

Путин за рулем «Камаза» возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность. После поездки глава государства заявил, что все сделано качественно и в срок.

Сейчас продолжается строительство железнодорожной части Крымского моста и железнодорожных подходов к нему, сроки ввода — конец 2019 года. Пропускная способность составит 47 пар пассажирских и грузовых поездов в сутки в оба направления.

Источник: РИА Нофости