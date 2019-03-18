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Более 1, 4 млрд раз путешествовали жители планеты в 2018 году

Туризм принес более двухсот млн экономике Московской области в прошлом году. Большинство путешественников посещают выставки и музеи в Подмосковье.

18.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Более 1, 4 млрд раз путешествовали жители планеты в 2018 году

Число туристических поездок по итогам 2018 году увеличилось на 5%

Эксперты компании Euromonitor International провели исследование международного туристического рынка и пришли к выводу, что число поездок в 2018 году превысило 1,4 миллиарда.

Число туристических поездок по итогам 2018 году увеличилось на 5%. Также отметился рост рынка в денежном эквиваленте до 2,5 трлн долларов США.

Самыми активными путешественниками оказались американцы, немцы, китайцы, британцы и французы. Туристический бум наблюдается и в азиатских странах. Жители азиатских государств предпочитают путешествовать по всему миру.

Ранее сообщалось, что туризм принес более двухсот млн экономике Московской области в прошлом году. Большинство путешественников посещают выставки и музеи в Подмосковье.

Источник: riafan.ru



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