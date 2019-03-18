Затравили за письмо Путину соседи школьницу из села Псковской области

Жители деревни Томсино Псковской области затравили 12-летнюю Таню (имя изменено — прим.ред.) и ее маму Елену за то, что школьница написала письмо президенту РФ Владимиру Путину в котором попросила о помощи. Односельчане считают, что все живут одинаково, а мама с дочкой являются «выскочками», которых необходимо проучить.

В письме Путину девочка рассказала, что школу в деревне закрыли и ей и другим школьникам приходится ездить на уроки в соседнее село. Она также рассказала, что ее мама работает в больнице на двух работах, но получает всего 12 тысяч рублей, пишет портал «Медуза». Таня попросила главу государства прислать им минитрактор и мотоблок для огорода, чтобы было «больше грядок». Письмо до президента не дошло, а региональные чиновники заявили матери, что «помочь ей не представляется возможным».

На жизнь семьи обратили внимание журналисты «Радио Свобода», после сюжета маме с дочкой стали присылать посылки и денежные переводы. На собранные 90 тысяч рублей семья купила технику для огорода, учебники, одежду и лекарства, что очень разозлило соседей. «Называли идиоткой, выскочкой, что вот мы тоже как ты живем, и ничего, терпим. Ты дура, раз попросила», — пожаловалась журналистам «Медузы» девочка, добавив, что с ней все дети перестали дружить.

Школьницу, которая стала учиться дистанционно обвинили в краже телефонов, а затем обманом выпросили обнаженное фото и выложили его в соцсетях. С работы маму девочки под давлением заставили уволиться. После второго интервью матери девочки позвонили незнакомые люди и заявили: «если ты не понимаешь с одного раза, в следующий раз дочка будет порвана от уха до уха». Не прекращаются и угрозы со стороны соседей. Теперь мать с дочерью ищут дом в другом районе Псковской области, чтобы переехать как можно скорей.

Источник: Ura.ru и Радио Свобода