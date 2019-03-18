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Затравили за письмо Путину соседи школьницу из села Псковской области

Девочка рассказала президенту,что школу в деревне закрыли и ей и другим школьникам приходится ездить на уроки в соседнее село. На семью обратили внимание журналисты. Неравнодушные выслали 90 тыс. рублей, но это очень разозлило соседей.

18.03.2019 Фото: Pixabay 7 коммент.
 
Затравили за письмо Путину соседи школьницу из села Псковской области

Девочка до сих пор ждет ответа от Путина

Жители деревни Томсино Псковской области затравили 12-летнюю Таню (имя изменено — прим.ред.) и ее маму Елену за то, что школьница написала письмо президенту РФ Владимиру Путину в котором попросила о помощи. Односельчане считают, что все живут одинаково, а мама с дочкой являются «выскочками», которых необходимо проучить.

В письме Путину девочка рассказала, что школу в деревне закрыли и ей и другим школьникам приходится ездить на уроки в соседнее село. Она также рассказала, что ее мама работает в больнице на двух работах, но получает всего 12 тысяч рублей, пишет портал «Медуза». Таня попросила главу государства прислать им минитрактор и мотоблок для огорода, чтобы было «больше грядок». Письмо до президента не дошло, а региональные чиновники заявили матери, что «помочь ей не представляется возможным».

На жизнь семьи обратили внимание журналисты «Радио Свобода», после сюжета маме с дочкой стали присылать посылки и денежные переводы. На собранные 90 тысяч рублей семья купила технику для огорода, учебники, одежду и лекарства, что очень разозлило соседей. «Называли идиоткой, выскочкой, что вот мы тоже как ты живем, и ничего, терпим. Ты дура, раз попросила», — пожаловалась журналистам «Медузы» девочка, добавив, что с ней все дети перестали дружить.

Школьницу, которая стала учиться дистанционно обвинили в краже телефонов, а затем обманом выпросили обнаженное фото и выложили его в соцсетях. С работы маму девочки под давлением заставили уволиться. После второго интервью матери девочки позвонили незнакомые люди и заявили: «если ты не понимаешь с одного раза, в следующий раз дочка будет порвана от уха до уха». Не прекращаются и угрозы со стороны соседей. Теперь мать с дочерью ищут дом в другом районе Псковской области, чтобы переехать как можно скорей.

Источник: Ura.ru и Радио Свобода


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    Самое ватное счастье — это когда у соседа корова сдохла. :(

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  2. Аноним

    Вот поганое советские наследие — тупая животная зависть!

    Thumb up 10 Thumb down 4

  3. Аноним

    » вот мы тоже как ты живем, и ничего, терпим.»
    Т.е. там все живут на зарплаты в 12 тыс в среднем….
    а росстат нам рисует средние зарплаты в 36 тыс по стране …)
    психология терпения у россиян какая то больная ….больше понимаю желтые жилеты в Париже, чем такую душевную болезнь…

    Thumb up 8 Thumb down 4

  4. !!!

    И на выборы всех уровней ходим с мыслью-все так живут и ничего,терпят.Вот потому мы так и живем…

    Thumb up 7 Thumb down 2

  5. Аноним

    Чтобы письма президенту с просьбами и жалобами не перехватывали местные чиновники и путинская администрация, копии письма необходимо направлять в Радио Свобода и Посольство США.
    Хоть какой-то результат, но будет.
    :-D

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  6. Аноним

    Типичная детские жёсткие штучки. В принципе. затюкать могут, скажем, за отсутствие одежды с нужными понтами.
    Взрослые только добавили расчёта.

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  7. Аноним

    Главное что Макаревич предатель.

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