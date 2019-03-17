КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сломал позвоночник упавший со снегохода мужчина на Обском море под Бердском

Провалился асфальт под Honda Fit на улице Первомайской в Бердске

Умерла певица Юлия Началова

Фотомарафон «Пасхальный звон» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Розыск «Лиза Алерт»: уехал на Toyota Carina и пропал 29-летний житель Бердска

«Желтые жилеты» бросают булыжники в полицию в Париже

Суд отказал в аресте обвиняемого во взятке 3,2 млрд рублей депутата Госдумы Вадима Белоусова

Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

И хлебушек подорожает!

Розыск «Лиза Алерт»: Семь человек пропали в выходные в Новосибирске

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Болезнь королей: Первые симптомы развития подагры

Обычно первым делом подагра поражает сустав большого пальца на ноге. Также в опасности колени, локти, запястья и пальцы рук.

17.03.2019 Фото: pxhere.com 2 коммент.
 
Болезнь королей: Первые симптомы развития подагры

Первый симптом связан с появлением сильной боли в суставах, которая может не утихать в течение четырех часов и более после начала

Подагра — она же сложная форма артрита — чаще всего проявляется ночью. Первый симптом связан с появлением сильной боли в суставах, которая может не утихать в течение четырех часов и более после начала.
Обычно первым делом подагра поражает сустав большого пальца на ноге. Также в опасности колени, локти, запястья и пальцы рук, пояснили американские исследователи из клиники Мэйо (Mayo Clinic).

Второй тревожный признак — затяжной дискомфорт. После того, как утихает самая сильная боль, некоторые неудобства в суставах могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Еще два симптома — покраснение и воспаление пораженного сустава, который становится горячим, и ограниченный диапазон движения. Так, по мере развития подагры человеку все сложнее нормально двигать суставами.

Подагра возникает, когда в суставе накапливаются кристаллы урата. Последние образовываются из-за большого количества мочевой кислоты в крови.

Кстати, современные микроскопы позволяют увидеть, чем подагра «кусает кости» как будто иглами. Дело в том, что именно длинные узкие иглы напоминают кристаллы мочевой кислоты. У страдающих подагрой они обнаруживаются не только в суставах, но и в желудке, аорте, сердечных клапанах и так далее.
Вероятность развития подагры зачастую заложена на генетическом уровне, хотя ее появлению могут способствовать гормональный сбой, воспалительные процессы, малоподвижный образ жизни и, конечно, неправильное питание.

Среди продуктов главные провокаторы подагры — алкоголь, сахар, фруктоза, а также богатые пуринами красное мясо, печень, почки, моллюски, крабы, чечевица, бобы и горох.

Потому в рамках профилактики подагры следует меньше есть тяжелой белковой пищи, отдав предпочтение нежирной «молочке». Также рекомендуется не допускать появление лишнего веса и пить больше жидкости — в основном, чистой воды.

Источник: РГ


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Нашлась связка ключей на ул. Черемушной Сломал позвоночник упавший со снегохода мужчина на Обском море под Бердском Провалился асфальт под Honda Fit на улице Первомайской в Бердске

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Правильно. Добавлю — пить чистую щелочную воду не менее 1,5-2л в сутки… пожизненно! 8) Подагра, коли появилась, с вами до самой смерти. Это не вылечивается, как и диабет.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  2. АнтиЯ

    Эта статья на фоне смерти Началовой?

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика