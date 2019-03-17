Болезнь королей: Первые симптомы развития подагры

Подагра — она же сложная форма артрита — чаще всего проявляется ночью. Первый симптом связан с появлением сильной боли в суставах, которая может не утихать в течение четырех часов и более после начала.

Обычно первым делом подагра поражает сустав большого пальца на ноге. Также в опасности колени, локти, запястья и пальцы рук, пояснили американские исследователи из клиники Мэйо (Mayo Clinic).

Второй тревожный признак — затяжной дискомфорт. После того, как утихает самая сильная боль, некоторые неудобства в суставах могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Еще два симптома — покраснение и воспаление пораженного сустава, который становится горячим, и ограниченный диапазон движения. Так, по мере развития подагры человеку все сложнее нормально двигать суставами.

Подагра возникает, когда в суставе накапливаются кристаллы урата. Последние образовываются из-за большого количества мочевой кислоты в крови.

Кстати, современные микроскопы позволяют увидеть, чем подагра «кусает кости» как будто иглами. Дело в том, что именно длинные узкие иглы напоминают кристаллы мочевой кислоты. У страдающих подагрой они обнаруживаются не только в суставах, но и в желудке, аорте, сердечных клапанах и так далее.

Вероятность развития подагры зачастую заложена на генетическом уровне, хотя ее появлению могут способствовать гормональный сбой, воспалительные процессы, малоподвижный образ жизни и, конечно, неправильное питание.

Среди продуктов главные провокаторы подагры — алкоголь, сахар, фруктоза, а также богатые пуринами красное мясо, печень, почки, моллюски, крабы, чечевица, бобы и горох.

Потому в рамках профилактики подагры следует меньше есть тяжелой белковой пищи, отдав предпочтение нежирной «молочке». Также рекомендуется не допускать появление лишнего веса и пить больше жидкости — в основном, чистой воды.

Источник: РГ