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Сломал позвоночник упавший со снегохода мужчина на Обском море под Бердском

Пострадавшего в 5 км от берега нашли бердские спасатели и передали бригаде скорой помощи. В МЧС предупреждают, что выход и выезд на лед запрещен.

17.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Сломал позвоночник упавший со снегохода мужчина на Обском море под Бердском

Спасатели Бердска помогли пострадавшему на льду

На Новосибирском водохранилище спасли упавшего со снегохода мужчину, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Сотрудники МЧС России спасли мужчину, который упал со снегохода в районе п. Сосновка в 5 километрах от берега на акватории Новосибирского водохранилища. Сообщение об инциденте на льду поступило в оперативную службу днем 16 марта от очевидца.

Оказалось, что во время падения мужчина повредил позвоночник и не мог двигаться. Незамедлительно спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на поиски мужчины, быстро его нашли и доставили на берег, где передали бригаде скорой помощи.

Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области напоминают гражданам о том, что выход и выезд на транспорте на лед вне ледовых переправ запрещен. На данный момент на территории области работают две ледовые переправы – «Спирино-Чингис» и «Ордынское-Нижнекаменка».

Напомним, что накануне комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области, было принято решение организовать проведение акции «Безопасный лед» с 16 марта по 14 апреля, которая по плану должна была начаться только в конце марта.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судами МЧС России совместно с представителями администраций районов области и правоохранительными органами будут осуществлять патрулирование мест, где наиболее часто граждане выезжают на лед. Нарушителей Правил охраны жизни людей на водных объектах будут привлекать к административной ответственности и проводить с ними профилактические беседы.


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