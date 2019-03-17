Сломал позвоночник упавший со снегохода мужчина на Обском море под Бердском

На Новосибирском водохранилище спасли упавшего со снегохода мужчину, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
Сотрудники МЧС России спасли мужчину, который упал со снегохода в районе п. Сосновка в 5 километрах от берега на акватории Новосибирского водохранилища. Сообщение об инциденте на льду поступило в оперативную службу днем 16 марта от очевидца.
Оказалось, что во время падения мужчина повредил позвоночник и не мог двигаться. Незамедлительно спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на поиски мужчины, быстро его нашли и доставили на берег, где передали бригаде скорой помощи.
Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области напоминают гражданам о том, что выход и выезд на транспорте на лед вне ледовых переправ запрещен. На данный момент на территории области работают две ледовые переправы – «Спирино-Чингис» и «Ордынское-Нижнекаменка».
Напомним, что накануне комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области, было принято решение организовать проведение акции «Безопасный лед» с 16 марта по 14 апреля, которая по плану должна была начаться только в конце марта.
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судами МЧС России совместно с представителями администраций районов области и правоохранительными органами будут осуществлять патрулирование мест, где наиболее часто граждане выезжают на лед. Нарушителей Правил охраны жизни людей на водных объектах будут привлекать к административной ответственности и проводить с ними профилактические беседы.
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