Поздравление от ЛДПР — работникам ЖКХ

В рубрику «Сообщи свои новости» написало Бердское местное

Бердское Местное отделение ППП»ЛДПР» поздравляет всех работников сферы «ЖКХ» с профессиональным праздником!

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях!

Невероятного упорства и огромного терпения в Вашем очень нелёгком труде!

С Уважением, координатор БМО ППП»ЛДПР», Горобец И.П.