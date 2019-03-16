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«Желтые жилеты» бросают булыжники в полицию в Париже

Полицейские вынуждены многократно применять слезоточивый газ, водометы.

16.03.2019 Фото: REUTERS/Philippe Wojazer 2 коммент.
 
Желтые жилеты бросают булыжники в полицию в Париже

Напряженность растет и возле Триумфальной арки. Кроме того, жандармерия использовала слезоточивый газ на окраине Елисейских полей

Восемнадцатая акция движения «желтых жилетов» 16 марта в Париже сопровождается масштабными столкновениями с полицией, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна из нескольких тысяч человек, собравшихся утром на площади Звезды у Триумфальной арки, около часа шествовала по прилегающим улицам.
Агрессивно настроенные участники выступления разными способами провоцировали полицию и нарушали мирное течение акции. Полицейские были вынуждены многократно применять слезоточивый газ.
Сейчас протестующие собрались у подножия Триумфальной арки, в самом начале Елисейских Полей.
Над площадью висит густой дым от шашек и файеров, часто — раз в несколько секунд — взрываются петарды и шумовые гранаты. «Желтые жилеты» закидывают полицейских не только снарядами, но и камнями и попавшимся под руку мусором. Каждое попадание в фургоны сопровождается одобрительными возгласами участников акции.
Время от времени полиция пытается рассеять толпу и выдавить ее с площади; в ход идут, в частности, резиновые пули.
Во время протестов получил ранение продюсер видеоагентства Ruptly, который вел live-трансляцию, сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
По ее словам, ему в ногу могла попасть резиновая пуля или булыжник.
«Едет в больницу. Надеюсь, будет в порядке», — написала Симоньян в Telegram.
Масштабные акции «желтых жилетов» проходят в Париже и других регионах Франции восемнадцатую субботу подряд. Они начались в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Руководство страны приняло меры, которые должны были успокоить обстановку, но недовольные социальной политикой французы продолжают выходить на улицы. Зачастую их выступления сопровождаются беспорядками и стычками с полицией.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Молодцы! И своё достоинство отстояли и свой карман.

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