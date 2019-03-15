«Онкобольных детей 10 лет заражали гепатитом С в больнице Благовещенска»

Более 100 детей заразились гепатитом С в онкологическом отделении детской клинической больницы в Благовещенске. В конце 2018 года местные власти заявляли о 26 случаях. По данным СМИ, дети годами заражались гепатитом C в медучреждении, по меньшей мере, с 2009 года. Причиной заражения называют «нестерильные медицинские инструменты».

Ранее СКР по Амурской области возбудил уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Несколько родителей уже обратились с досудебной претензией в больницу с требованием компенсации за каждый случай.

Детям придется долгое время принимать терапию, но гепатит С сегодня полностью излечим, рассказал в интервью радио Sputnik заведующий отделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва Павел Трахтман.

«Терапия довольно длительная и стоит довольно дорого. Но это проблема Министерства здравоохранения Амурской области. Заражение гепатитом С может произойти несколькими путями. Первый путь – через переливание донорской крови. Это самый частый способ заражение гепатитом С во всем мире. Этот путь уже был изучен в Благовещенске и, к счастью, от него отказались. Другие методы заражения – нарушение санитарно-гигиенических мероприятий, прописанных в медицинском учреждении: многократное использование одноразового инструментария, недолжная обработка рук, отсутствие должной стерилизации оборудования. Ребенка заразить гепатитом С больше никаким образом нельзя», – считает Павел Трахтман.

20 лет назад каждый шестой больной онкогематологическими заболеваниями заражался гепатитом, рассказал эксперт. По его словам, тогда в нашей стране не было должного количества одноразового медицинского инструментария и должных методов его стерилизации.

«В каких-то областях нашей родины такие возможности появились, а вот, например, в Амурской области на это денег до сих пор нет. Одноразовый инструмент стоит довольно дорого. Поэтому можно не лечить больных, либо лечить их по старинке, но тогда много людей будет заражаться . Надо выделять больше денег на здравоохранение», – сказал Павел Трахтман.