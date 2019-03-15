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Онкобольных детей 10 лет заражали гепатитом С в больнице Благовещенска

Причиной заражения называют «нестерильные медицинские инструменты». Одноразовые стоят дорого. СК начал проверку, родители требуют компенсации.

15.03.2019 Фото: Википедии 3 коммент.
 
Онкобольных детей 10 лет заражали гепатитом С в больнице Благовещенска

Одноразовые инструменты стоят дорого

Более 100 детей заразились гепатитом С в онкологическом отделении детской клинической больницы в Благовещенске. В конце 2018 года местные власти заявляли о 26 случаях. По данным СМИ, дети годами заражались гепатитом C в медучреждении, по меньшей мере, с 2009 года. Причиной заражения называют «нестерильные медицинские инструменты».

Ранее СКР по Амурской области возбудил уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Несколько родителей уже обратились с досудебной претензией в больницу с требованием компенсации за каждый случай.

Детям придется долгое время принимать терапию, но гепатит С сегодня полностью излечим, рассказал в интервью радио Sputnik заведующий отделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва Павел Трахтман.

«Терапия довольно длительная и стоит довольно дорого. Но это проблема Министерства здравоохранения Амурской области. Заражение гепатитом С может произойти несколькими путями. Первый путь – через переливание донорской крови. Это самый частый способ заражение гепатитом С во всем мире. Этот путь уже был изучен в Благовещенске и, к счастью, от него отказались. Другие методы заражения – нарушение санитарно-гигиенических мероприятий, прописанных в медицинском учреждении: многократное использование одноразового инструментария, недолжная обработка рук, отсутствие должной стерилизации оборудования. Ребенка заразить гепатитом С больше никаким образом нельзя», – считает Павел Трахтман.

20 лет назад каждый шестой больной онкогематологическими заболеваниями заражался гепатитом, рассказал эксперт. По его словам, тогда в нашей стране не было должного количества одноразового медицинского инструментария и должных методов его стерилизации.

«В каких-то областях нашей родины такие возможности появились, а вот, например, в Амурской области на это денег до сих пор нет. Одноразовый инструмент стоит довольно дорого. Поэтому можно не лечить больных, либо лечить их по старинке, но тогда много людей будет заражаться . Надо выделять больше денег на здравоохранение», – сказал Павел Трахтман.

 


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    «Онкобольных детей 10 лет заражали гепатитом С в больнице Благовещенска»

    Мне вот интересно, когда такая проверка пройдёт в Бердске и НСО? Никогда? :-! :-! :-!

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  2. Аноним

    Скажите, «человеческое существо» , которое понимает, что заражает-убивает, другого человека, своей «халатностью»-коррупцией, заслуживает какого наказания? Штрафа? Условной судимости? Увольнения по собственному желанию? Или чего-то такого, чтобы другим «последователям», страшно было повторить его судьбу, даже мысленно? Чтобы волосы дыбом, при одной мысли вставали, колом, на всем теле, от ужаса неотвратимости наказания?

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    • Аноним

      Гепатитом С выявлют тех граждан которые посещают больницу , которые сдают анализ на биохимию .
      Медкомиссию проходят по общему анализу мочи и крови и там выявить болезнь нельзя . Поэтому очень много людей которые сами и не знают, что больны , но гепатит он хоть лечится , а вот спид и сифилис . нет .

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